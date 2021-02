Ex-zagueiro, Matheus Barbosa relembra dupla com astro do PSG

Matheus Barbosa tem contrato com o Cruzeiro até o fim da temporada de 2021 (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Trajetória

apresentou, nesta quarta-feira, mais um reforço para a temporada 2021. Trata-se do volante, de 26 anos, que se destacou com a camisa do Cuiabá na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro.Durante a entrevista coletiva, o jogador relembrou o início da carreira. Em 2011, quando ainda atuava nas categorias de base do Grêmio, ele disputou competições pelaSub-17 como zagueiro.Naquela oportunidade, Matheus formou dupla de defesa com Marquinhos, hoje noe na Seleção Brasileira.“Foi uma experiência incrível. Eu e Marquinhos formamos a dupla de zaga no Sul-Americano e depois no Mundial (Sub-17), em 2011. Do Sul-Americano fomos campeões e no Mundial ficamos na terceira colocação”, relembra.Matheus também contou por que se transformou em volante ao longo da carreira. Apesar de ter trocado de posição, ele se colocou à disposição do técnicopara cumprir funções na primeira linha defensiva.“Eu virei volante por questões técnicas, mesmo. Eu era da base do Grêmio, eles achavam que eu era muito técnico para zagueiro e me avançaram para volante. Me adaptei muito rápido e, desde então,segui a carreira de volante”, explicou o jogador.“Estou muito feliz nesta posição, mas posso atuar também como zagueiro. Já tive essa base. Se o professor precisar algum dia, estarei à disposição”, complementou.Matheus Barbosa foi formado nas categorias de base do Grêmio, clube que atuou até 2014. Depois disso, ele passou por América-RN, Paulista-SP, Atlético Tubarão-SC, Avaí e Água Santa-SP.Na temporada 2020, o volante se destacou vestindo a camisa 8 do Cuiabá e fazendo a função de segundo volante.Pela Série B, foram 25 partidas e um gol marcado.Para registrar os contratados no Boletim Informativo Diário da CBF, o Cruzeiro terá de encerrar uma pendência na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) referente a uma dívida de R$1,3 milhão com o PSTC, do Paraná.O clube foi punido por não repassar valores da venda do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos, da Grécia, em agosto de 2016.