Com jovens da base e reforços, Cruzeiro inicia pré-temporada na Toca II

Felipe Conceição orienta Felipe Augusto, um dos reforços do Cruzeiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Categoria de base

O Cruzeiro para a temporada 2021

iniciou, nesta segunda-feira (15/2), os trabalhos de pré-temporada. Grande parte do grupo – entre remanescentes, jovens das categorias de base e reforços – foi a campo naII. O regime de concentração no CT vai até sábado.De acordo com o departamento de comunicação do clube, se ausentaram das atividades o zagueiroe o volante Henrique, ambos em tratamento de lesão; o atacante William Pottker, que aguarda resultado do exame derealizado nesta segunda-feira, além do goleiro Vinícius e do zagueiro Ramon, que tiveram resultados inconclusivos no teste do coronavírus.Os cinco reforços anunciados já participaram dos trabalhos comandados pore sua comissão técnica.São eles os volantes Matheus Barbosa, ex-Cuiabá, e Matheus Neris, ex-Figueirense; o lateral-esquerdo Alan Ruschel, ex-Chapecoense; o meia Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, além do atacante Felipe Augusto, ex-América.Outro jogador que apareceu na Toca da Raposa II foi Orejuela. O colombiano, no entanto, não seguirá no clube. Considerado um ativo importante, ele deverá ser negociado com outra equipe para reforçar o caixa do Cruzeiro.Na temporada passada, o lateral-direito vestiu a camisa do Grêmio em 31 jogos e marcou dois gols.Depois de duas observações in loco na Toca da Raposa I, Felipe Conceição também definiu três jogadores das categorias de base para serem observados mais de perto, durante os treinos do profissional.Foram eles os zagueiros Geovane, Guilherme Matos e Weverton, além do atacante Gui Mendes.Os treinos serão realizados em dois turnos até sexta-feira. No sábado, a equipe terá jogo-treino contra o Bolívar, da Bolívia. O teste está marcado para as 10h, na Toca II. Depois, os jogadores serão liberados da concentração, mas retornam ao CT para atividades na manhã de domingo.: Fábio, Lucas França, Vitor Eudes e Vinícius

Zagueiros: Paulo, Manoel, Leo, Ramon, Weverton (base), Guilherme Matos (base) e Geovane (base)



Laterais: Alan Ruschel, Matheus Pereira e Cáceres



Volantes: Henrique, Matheus Barbosa, Matheus Neris, Adriano e Jadson



Meias: Claudinho, Marco Antônio e Marcinho



Atacantes: Welinton, Gui Mendes, Zé Eduardo, Rafael Sobis, Felipe Augusto, Stênio e Marcelo Moreno