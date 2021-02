Tokushima Vortis, do Japão, anuncia contratação de Cacá, do Cruzeiro

Negociação deve render R$ 7,49 milhões à Raposa, pois, segundo o último balanço, Cruzeiro detém 70% dos direitos econômicos de Cacá (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro ainda não oficializou a saída do zagueiro Cacá, de 21 anos, mas o Tokushima Vortis, da Primeira Divisão do Japão, já anunciou a contratação do prata da casa celeste. Ontem, em seu site oficial, o clube japonês publicou uma mensagem do defensor brasileiro. "Torcida do Tokoshima Vortis, aqui é o Cacá, zagueiro. Queria dizer que sou a nova contratação do clube. Dizer que estou preparado para as dificuldades que vamos passar juntos. Dizer que vocês podem ter certeza de que vou chegar e dar o meu melhor para que a gente possa ser feliz. Valeu? Estamos juntos!", diz. Com isso, Cacá não deve estar na reapresentação do grupo hoje, na Toca da Raposa II, para o início da temporada 2021.









Na quinta-feira da semana passada, o executivo de futebol do Cruzeiro, André Mazzuco, admitiu em entrevista ao Superesportes que as negociações para saída do defensor estavam avançando. Na oportunidade, o dirigente admitiu que o zagueiro poderia nem sequer se reapresentar na Toca.





“Cacá é um menino que já vem sendo monitorado há muito tempo. Existem operações em andamento, que a gente está tratando. É um ativo importante do clube. É uma situação que está caminhando para uma operação importante para nós também”, explicou Mazzuco.









Ao longo de 2020, Cacá recebeu consultas de clubes brasileiros e do exterior, casos de Athletico-PR e CSKA Moscou, da Rússia. Em outubro, foi a vez do Portland Timbers, dos Estados Unidos, sondar as condições para contratar o jogador. O Cruzeiro recusou todas as investidas.





Titular no início da temporada 2020, Cacá ficou no banco de reservas no returno da Série B, já que o técnico Luiz Felipe Scolari optou pela dupla de zaga formada por Manoel e Ramon. Ele tinha contrato até dezembro de 2022.





Substituto Já tratando a saída de Cacá como certa, Mazzuco afirmou que o Cruzeiro buscará reposição para o setor. O dirigente admitiu que até dois jogadores para a posição deverão ser contratados para a temporada.





“A saída do Cacá exige uma reposição. Com essa saída dele, estamos basicamente com três zagueiros (Manoel, Ramon e Paulo), então precisamos de reposição", disse. O experiente Leo ainda integra o elenco, mas está afastado em tratamento de uma lesão no joelho direito.





Um deles será Eduardo Brock, do Ceará. Na quinta-feira, o empresário do defensor, de 29, admitiu o acerto com o Cruzeiro ao Superesportes. O contrato será até o fim do Campeonato Mineiro de 2022. Brock estava na reserva do time cearense.





O Cruzeiro já confirmou a contratação do lateral-esquerdo Alan Ruschel, de 31, ex-Chapecoense; do volante Matheus Barbosa, de 26, emprestado pelo Avaí; do também volante Matheus Neris, de 22, que disputou a Série B pelo Figueirense; do armador Marcinho, de 25, um dos destaques do Sampaio Corrêa na Segunda Divisão; e do atacante Felipe Augusto, de 28, que estava no América e foi indicado pelo técnico Felipe Conceição.