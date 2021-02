Cruzeiro anuncia contratação de três reforços

Ex-Chapecoense e sobrevivente de acidente aéreo, Ruschel desembarcou mostrando animação (foto: Lucas Bretas/EM/D.A Press)



Na formação do elenco para temporada deste ano, o Cruzeiro oficializou ontem a contratação de três reforços para a campanha de volta à elite do futebol brasileiro. O Cruzeiro anunciou a contratação do lateral-esquerdo Alan Ruschel, de 31 anos, do meia Marcinho, de 25, ex-Sampaio Corrêa e do volante Matheus Barbosa, de 25, ex-Cuiabá. Destaque da campeã Chapecoense na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, Ruschel assinará contrato com a Raposa válido por dois anos. Já Marcinho assinou contrato até o fim do Campeonato Mineiro de 2022.





Matheus Barbosa, que se destacou com a camisa do Cuiabá na última edição da Série B, foi emprestado pelo Avaí, que detém 60% de seus direitos econômicos, até o fim da temporada 2021. Na quarta-feira, os catarinenses se anteciparam ao anúncio do Cruzeiro e confirmaram a negociação nas redes sociais. Matheus precisou renovar seu contrato com o Leão da Ilha até o fim de 2022 para ser cedido.

Horas depois de ser anunciado como terceiro reforço do Cruzeiro para a temporada 2021, Alan Ruschel desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH. O lateral-esquerdo não gravou entrevistas na noite de ontem, mas se disse “bem animado” com a oportunidade na Toca da Raposa II.





Nas redes sociais, ele publicou uma mensagem sobre o acerto. “A vida é feita de desafios e novos começos. Chego no Cruzeiro com muito orgulho e motivado para fazer meu melhor e buscar dar alegrias para essa torcida apaixonada”, escreveu o atleta no Instagram. Ruschel assinará contrato por duas temporadas após passar por uma bateria de exames. Além do lateral-esquerdo, Marcinho Matheus Barbosa também já chegaram a Belo Horizonte.





Pela Chapecoense, Ruschel atuou em 74 partidas e marcou dois gols. Na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, ele entrou em campo em 27 oportunidades e ofereceu duas assistências, sendo um dos titulares da conquista alviverde. O jogador de 31 anos teve média de 6,7 disputas de bola vencidas por jogo na competição, segundo o aplicativo SofaScore.





Alan Ruschel é um dos sobreviventes da tragédia aérea que vitimou 71 pessoas em 2016, na Colômbia. Naquela ocasião, o voo LaMia 2933, que levava jornalistas e membros da delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional caiu. Para contar com o jogador, o Cruzeiro venceu a concorrência do América, que tinha interesse em contar com o jogador na próxima edição da Série A. A Chapecoense também queria manter o atleta, mas a proposta celeste foi superior financeiramente.





No Cruzeiro, Ruschel encontrará a concorrência de Matheus Pereira, de 20 anos, um dos poucos destaques da equipe na última temporada. Ele acumula 25 jogos – sendo 22 como titular – e um gol marcado com a camisa celeste.

Já Marcinho é natural de Londrina, no Paraná. O jogador disputou a última Série B pelo Sampaio Corrêa. Ele foi titular absoluto em toda campanha, com 37 jogos, oito gols marcados e cinco assistências. O meia tem qualidade em chutes de média distância e na bola parada. Ele foi revelado pelo Londrina, em 2014. Depois, passou por Operário, Oeste, GE Brasil e Manama Club, do Bahrein. O contrato de Marcinho com o Sampaio Corrêa durou até o fim da Série B. Portanto, o jogador estava livre no mercado, o que facilitou a transferência ao Cruzeiro.





Marcinho teve uma das melhores médias de atuação na Série B, segundo o aplicativo SofaScore. No geral, recebeu nota 7,26 em toda competição. Os bons números colocaram o atleta na seleção da Segunda Divisão. Para registrar os contratados no Boletim Informativo Diário da CBF, o Cruzeiro terá de encerrar uma pendência na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) referente a uma dívida de R$ 1,3 milhão com o PSTC, do Paraná. O clube foi punido por não repassar valores da venda do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos, da Grécia, em agosto de 2016.





Matheus Barbosa foi formado nas categorias de base do Grêmio, clube que atuou até 2014. Depois disso, ele passou por América-RN, Paulista-SP, Atlético Tubarão-SC, Avaí e Água Santa-SP. Ainda nas categorias de base, Matheus serviu a Seleção Brasileira Sub-17. Em 2011, quando ainda atuava como zagueiro, ele formou dupla de zaga com Marquinhos, hoje astro do PSG, e venceu o Sul-Americano da categoria. O jogador também atuou como titular no Mundial daquele ano. Na temporada 2020, o volante se destacou vestindo a camisa 8 do Cuiabá e fazendo a função de segundo volante. Pela Série B, foram 25 partidas e um gol marcado.