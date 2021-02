Volante é primeira contratação da era Felipe Conceição no Cruzeiro

Aos 26 anos, Matheus Barbosa chega para empréstimo até o fim da temporada 2021: estilo é de atuação mais avançada (foto: ASSCOM DOURADO)







O volante Matheus Barbosa é o primeiro reforço do Cruzeiro para a temporada 2021, quando voltará a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil. O jogador, de 26 anos, foi um dos destaques do Cuiabá na última edição da Segunda Divisão e ficará na Toca da Raposa II até o fim da temporada 2021.

O clube vai esperar os exames médicos e a assinatura de contrato para confirmar, mas o Avaí, ao qual é ligado, já anunciou oficialmente o negócio. Para isso, prorrogou o contrato com o atleta, que ia até dezembro, por mais um ano.





“O volante Matheus Barbosa foi emprestado ao Cruzeiro até o final da temporada 2021, em acordo entre os dois clubes. O atleta renovou seu vínculo com o Avaí até o final de 2022, depois de conversa com o executivo de futebol Marco Aurélio Cunha”, anunciou o clube catarinense, no Twitter.





Cunha explicou que o Avaí queria manter o meio-campista. “A nossa intenção era que ele seguisse com a gente, mas a vontade do jogador é ir para o Cruzeiro. Estamos tentando ver qual a situação menos ruim para o Avaí.”





Matheus Barbosa foi formado nas categorias de base do Grêmio, clube em que atuou até 2014. Depois, passou por América-RN, Paulista, Atlético Tubarão-SC, Avaí e Água Santa-SP.





Na temporada 2020, se destacou vestindo a camisa 8 do Cuiabá e fazendo a função de segundo volante. Pela Série B, foram 25 partidas e um gol marcado, ajudando a equipe a garantir o inédito acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Fez ainda cinco partidas pelo Água Santa, no Campeonato Paulista.





A chegada de Matheus à Toca da Raposa II atende ao pedido do técnico Felipe Conceição. Ao lado do diretor de futebol Eduardo Mazzuco, ele tem analisado outras contratações que não demandem investimento alto ou que tenham custo zero, pois a situação financeira celeste é muito complicada.





Na situação se encaixam o lateral-esquerdo Alan Ruschel, ex-Chapecoense, e os meias Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, e Felipe Augusto, ex-América. Todos têm negociações bem encaminhadas com a Raposa, que “não comenta contratações não concretizadas”.

OUTROS ALVOS





Também estão no radar celeste o lateral-direito Paulo Henrique, de 24 anos, ligado ao Paraná até dezembro, mas que não deve ficar para a disputa da Série C em 2021; e tam- bém o atacante Bruno José, de 22, que estava emprestado pelo Internacional ao Brasil-RS.





Na temporada passada, Paulo Henrique fez 44 partidas pelo Paraná e marcou um gol. Antes, atuou por Atlético Tubarão e Metropolitano, de Santa Catarina, além de União Beltrão, Operário e Iraty, todos do Paraná. Ele está nos planos também do Juventude, que vai disputar a Série A, e da Ponte Preta, que jogará novamente a B.





Já o jogador de frente depende de ter o contrato com o Inter, que vai até dezembro, ampliado, exatamente como o Avaí fez com Matheus Barbosa. Com apenas duas partidas no Colorado, ele foi emprestado a Botafogo-SP e CSA antes de chegar ao time de Pelotas. Foi no clube do interior gaúcho em que teve melhor sequência, com 22 jogos e seis gols marcados.













enquanto isso...





Parceria para transmissões





O Cruzeiro fechou contrato de três anos com a LiveSports para a transmissão, via internet, de eventos ao vivo e produção de conteúdo com foco no esporte e no entretenimento. É o primeiro contrato entre um clube e a empresa, que na semana passada assinou com a Liga Paulista de Futsal. Segundo a diretoria celeste, a intenção é transmitir, “sempre que os contratos permitirem”, partidas das categorias de base, do time feminino de futebol e de outras modalidades, além de eventos institucionais e internos. “Queremos oferecer ao nosso torcedor conteúdo de primeira linha e gerar novas receitas para o clube”, disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues.









No retorno de Lisca, Coelho repatria zagueiro





A volta do técnico Lisca à rotina de trabalho no CT Lanna Drumond, depois de alguns dias de descanso, mostra que o América deve intensificar ações visando à temporada 2021. Ontem, o clube anunciou o primeiro reforço para o ano em que estará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro: trata-se de um velho conhecido da torcida, o zagueiro Ricardo Silva. E renovou o contrato do armador Marcelo Toscano até dezembro.





No caso do defensor, será a terceira passagem dele no Coelho. A primeira começou em abril de 2018, quando chegou emprestado pelo Ituano para a disputa da Primeira Divisão, mas jogou apenas uma vez. Retornou ao clube paulista para a disputa do estadual de 2019, mas foi mais uma vez cedido ao América para jogar a Série B do Brasileiro, na qual o time não alcançou o acesso por um ponto, sendo titular e capitão.





Ao todo, são 30 jogos com a camisa americana. O jogador de 29 anos fez cinco gols, todos em 2019. Com ele, os mineiros conquistaram 15 vitórias e nove empates, além de ter perdido seis vezes, aproveitamento de 60%.





Em 2020, Ricardo Silva jogou o Paulista pelo Ituano e a Série B pelo Operário-PR. Foi titular do time paranaense no empate por 1 a 1 com o América, no Independência, em 14 de agosto, pela terceira rodada.

Treinador do Coelho fez primeiro treino no Lanna Drumond com o grupo que deve estrear no Campeonato Mineiro (foto: joão zebral/américa)





Assim, o Coelho passa a contar com quatro zagueiros experientes para a temporada 2021, pois Messias e Eduardo Bauermann têm contratos mais longos, e Anderson acabou de renovar até o fim do ano. Também tem à disposição os jovens Heitor, Joseph, Luisão, Rodolfo e Sabino. Arthur, emprestado pelo Cruzeiro até maio, é outro que vem treinando no Lanna Drumond.





Se a defesa está muito bem servida, mesmo em caso da saída de algum dos principais atletas do setor, as atenções se voltam para o ataque. O clube está perto de fechar a contratação do atacante Leandro Carvalho, de 25 anos, que defende o Ceará na Série A do Brasileiro.





A diretoria americana ainda não confirmou, mas o clube cearense já anunciou o negócio, que é por empréstimo até dezembro. Para isso, estendeu o vínculo com o jogador até 31 de maio de 2023.





Leandro trabalhou sob o comando de Lisca no Ceará em 2018. Na oportunidade, ele teve os melhores momentos com a camisa alvinegra: cinco gols em 24 jogos, ajudando o Vozão a se manter na elite. Na temporada 2020, os números foram modestos: apenas três tentos em 43 partidas. Pelo Ceará, Leandro Carvalho disputou 115 partidas e marcou 16 gols.





SONHO REALIZADO





Já Marcelo Toscano, de 35, está especialmente motivado por ter a oportunidade de disputar a quarta temporada com a camisa americana. “Será minha primeira Série A, que é um sonho que se realiza. Faltava essa disputa de Primeira Divisão no meu currículo. Sempre quis muito disputar, e o América está me dando essa oportunidade. Tenho a certeza de que faremos um excelente trabalho neste ano para manter a equipe na elite. Vamos com muita gratidão e empenho para cumprir esse objetivo”, afirmou o jogador, com a experiência de já ter atuado na Coreia e no Japão.





No América, ele soma 107 jogos, com 51 vitórias, 30 empates e 26 derrotas, aproveitamento de 57%. São 21 gols marcados. (PG)