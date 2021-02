Garis fazem visita e oram pelo volante Henrique, do Cruzeiro

Henrique, do Cruzeiro, recebeu garis em sua casa (foto: Reprodução )





Quatro garis foram à casa do volante Henrique, do Cruzeiro, nesta segunda-feira, e fizeram uma oração dedicada ao atleta de 35 anos, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito. Eles estavam trabalhando e pararam na porta da residência do jogador, ficando por cerca de cinco minutos.









O motorista do caminhão de lixo e parentes de Henrique também participaram do ato religioso.









Em vídeo postado no Instagram, Henrique explicou a amizade que criou com os garis. "Eles sempre passam cantando 'Henrique, guerreiro'. Pessoal da maior qualidade, gosto muito deles, minha filha pediu para comprar cesta de Natal para eles. Gente da melhor qualidade".





Um dos garis começou a oração fazendo uma introdução. "Bom dia, que Deus abençoe a semana de vocês. Estamos na casa do Henrique. Sexta-feira eu chamei ele aqui, a mãe dele falou que ele tinha feito uma cirurgia. Falei para ela que nós faríamos uma oração por ele, cara muito bacana, sempre tem ajudado os garis, que debaixo de sol e de chuva estamos aí. Henrique é muito amigo nosso. Então, nesta manhã de segunda-feira estaremos orando por ele", disse.





A oração cristã durou cerca de dois minutos. Eles pediram saúde e pronta recuperação ao volante. Henrique realizou procedimento cirúrgico no dia 5 de fevereiro para corrigir lesão na cartilagem do joelho direito. Ele ainda não tem previsão de voltar aos gramados.