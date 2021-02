Cruzeiro invetse em reforços a baixo custo

Raposa negocia para renovar empréstimo do volante Filipe Machado, que estava cedido pelo Grêmio na temporada passada (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 30/9/20)





Segundo o jornal O Dia, do Rio, o técnico Felipe Conceição teria feito o contato diretamente com Felipe Augusto, com o qual trabalhou no início de 2020, no América, quando o atleta foi titular. Porém, não teria sido feita nenhuma proposta oficial, mas, não havendo custo, o acerto seria facilitado.





O jogador de Governador Valadares, que fará 29 anos em um mês, disputou 40 jogos com a camisa do América desde janeiro de 2020. Marcou quatro gols e deu quatro assistências. Porém, perdeu espaço ao longo da temporada e acabou na reserva.





Já Filipe Machado chegou à Toca da Raposa II em janeiro de 2020, emprestado pelo tricolor gaúcho, fez 37 partidas e marcou dois gols na última temporada. O Cruzeiro procurou os responsáveis pela carreira do jogador, de 25 anos, e aguarda uma resposta. Também depende do consentimento do Grêmio, que tem contrato com ele até dezembro.





“O presidente Sérgio me procurou, demonstrou interesse na permanência do Machado. Quinta-feira eu comecei a tratar sobre isso com o Deivid (diretor-técnico) e com o (André) Mazzuco (executivo de futebol). Vamos ver o que a gente consegue", revelou o empresário Neco Cirne ao portal Superesportes.





Enquanto usou a camisa celeste, Filipe Machado teve os salários pagos pelo clube gaúcho. Agora, em caso de acerto, isso certamente não ocorrerá. E aí será preciso convencer o atleta de que valerá a pena ser pago pelo Cruzeiro, que tem atrasado salários em até três meses.





Além dos dois atletas citados, a diretoria celeste busca outros que estejam com contratos encerrados ou se encerrando. No primeiro caso se encaixa o armador Marcinho, que teve destaque na temporada 2020 defendendo o Sampaio Corrêa, que chegou a brigar pelo acesso.





Outro é o lateral-esquerdo Alan Ruschel, campeão da Série B de 2020 com a Chapecoense. As negociações estariam avançadas, mas há outras equipes interessadas.





O importante para o clube, além da parte financeira, é o desejo dos atletas de se destacarem no cenário nacional. E o Cruzeiro certamente continua sendo uma vitrine excelente, apesar do momento turbulento.





“O nosso perfil de equipe passa por atletas competitivos, que possam agredir, ter bons números, que possam definir partidas para nós”, disse Mazzuco.





DÍVIDA





Mesmo que acerte com todos os jogadores desejados, o Cruzeiro tem um problema para resolver: se não pagar dívida de R$ 1,3 milhão com o PSTC-PR pelo repasse do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos-GRE, em 2016, não poderá registrá-los.





Enquanto isso...





Henrique na sala de cirurgia





O volante Henrique passou por cirurgia ontem para corrigir lesão na cartilagem do joelho direito e deverá receber alta hoje. O jogador, de 35 anos, não atua desde 8 de outubro, na derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no Mineirão, pela 14ª rodada da Série B. No mês passado, o atleta havia sido liberado pelo Cruzeiro para realizar em São Paulo trabalhos de recuperação de outra cirurgia, feita em outubro de 2020.

O tratamento, no entanto, não deu os resultados esperados. O contrato dele

vai até dezembro.









