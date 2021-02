Atlético negocia com Dodô, ex-lateral do Cruzeiro

Dodô pode reforçar o Atlético na próxima temporada (foto: (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro))





O Atlético negocia com o lateral-esquerdo Dodô, ex-Cruzeiro. A informação foi divulgada pelo Hoje em Dia e confirmada pelo Superesportes. O atleta de 28 anos está livre no mercado e tem a aprovação do técnico Jorge Sampaoli, que admira o futebol do paulista de Campinas.









Dodô deixou o Cruzeiro no ano passado. A última partida dele foi em 8 de dezembro de 2019, derrota celeste para o Palmeiras por 2 a 0, no Mineirão. O revés selou o rebaixamento do clube celeste. Depois, ele chegou a treinar com o elenco em 2020, mas não entrou em campo.





Contratado sob alta expectativa após boa temporada pelo Santos em 2018, Dodô frustrou a torcida celeste. Na maior parte de 2019, sem conseguir regularidade, amargou a reserva de Egídio, mesmo com o titular sofrendo com muitas críticas.





O ponto positivo nos 28 jogos do lateral-esquerdo foi um belo gol de fora da área, marcado na vitória por 4 a 0 sobre o Huracán, da Argentina, na fase de grupos da Copa Libertadores.





Depois de meses brigando na Justiça, o Cruzeiro e o lateral-esquerdo fizeram um acordo em dezembro passado. O clube celeste vai pagar R$ 15 milhões ao atleta, sendo R$ 14.750.000,00 de indenização por rescisão contratual e R$ 250 mil de FGTS. O contrato do jogador (salários e luvas) estava avaliado em R$ 33,25 milhões.





Se assinar com o Galo, Dodô vai brigar por posição com Arana, único lateral-esquerdo do elenco. O ex-jogador do Cruzeiro chegou a negociar com clubes da Europa, mas as tratativas não avançaram.