Risco do Atlético agora é perder o técnico Sampaoli

Técnico argentino é alvo do time europeu para substituir o português André Villas-Boas: multa pode chegar a R$ 19,5 milhões (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS %u2013 13/8/20)



Em meio a uma queda de rendimento que pode custar a chance do Atlético de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorge Sampaoli é alvo do Olympique de Marseille, da França. O Estado de Minas apurou que o clube europeu entrou em contato com o treinador argentino e apresentou um projeto para comandar a equipe. No entanto, ainda não houve proposta formal ao comandante do Galo





O time francês busca um substituto para o português André Villas-Boas, demitido na terça-feira. Além do comandante alvinegro, outros treinadores foram sondados.

O jornal As, da Espanha, publicou recentemente que há um princípio de acordo entre treinador e o Olympique. Uma fonte ouvida pelo EM, porém, negou essa informação.





Os dirigentes franceses desejam a chegada de um treinador com urgência para assumir o time, que ocupa a modesta nona posição no campeonato nacional. O atleticano tem planos para permanecer até o fim do Campeonato Brasileiro, cuja última rodada será em 25 de fevereiro, o que pode travar a negociação entre as partes.





Vale lembrar que Sampaoli participa ativamente da montagem do Atlético para a temporada 2021. O treinador foi importante na contratação do atacante Hulk e nas conversações quase concluídas pelo meia argentino Nacho Fernández, do River Plate.





Sampaoli ficou incomodado com protestos de uma torcida organizada na última semana. Os torcedores ameaçaram até invadir a Cidade do Galo. O argentino colocou em dúvida seu futuro no Atlético e confessou o descontentamento a pessoas próximas.





O argentino tem contrato com o Atlético até 2021. A multa para demissão ou quebra contratual gira em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de euros (R$ 16,3 milhões e R$ 19,5 milhões), segundo revelou o então vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido da Cunha, no ano passado.





Caso decida não permanecer no clube, Sampaoli pode buscar um acordo com os investidores Rafael e Rubens Menin (MRV), que ajudam no pagamento de seu salário. O colegiado que administra o Atlético, por outro lado, tem a intenção de ampliar o contrato com o comandante até o fim de 2022.





BRASILEIRO





Após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, na quarta-feira, o Atlético viu as chances de título do Campeonato Brasileiro ficarem bastante reduzidas. Para Sampaoli, porém, o mau resultado diante de um adversário que briga contra o rebaixamento deve gerar ‘rebeldia’ nos jogadores, e não abatimento.





“Isso não se pode nem tolerar e nem justificar. Não vai haver abatimento. Ao contrário, tem de haver rebeldia. Rebeldia. Perdemos. Acontece que perdemos, é o futebol. Jogamos 90% no campo rival, como sempre”, disse.





Sampaoli afirmou que, em respeito ‘ao escudo’ alvinegro, os jogadores precisam se recuperar mentalmente e focar no próximo jogo. A equipe enfrenta o Fluminense na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada.













Atleticanas





» Multa atualizada em 86%

Em publicação no Twitter, nesta quinta-feira, o ex-vice-presidente do Atlético Lásaro Cândido da Cunha atualizou os números da multa que o centroavante Fred terá de pagar ao clube por causa da transferência ao Cruzeiro, em 2017. O valor corrigido é de R$ 18.654.417. A quantia inicial era de R$ 10 milhões. O atacante atua agora pelo Fluminense, próximo adversário do Galo no Campeonato Brasileiro.













Hulk em campo

(foto: ATLÉTICO/INSTAGRAM)



Depois de ser recepcionado na noite de quarta-feira pela torcida no aeroporto de Confins, ontem foi dia de o atacante Hulk passar por exames médicos e conhecer a Cidade do Galo. Aos 34 anos, o jogador chega para contrato de duas temporadas com o alvinegro. “Tá de parabéns o Galo com essa estrutura. Poucas existem no mundo assim. Eu que já trabalhei em grandes clubes, como o Zenit e o Porto e nem se compara em termos de estrutura. Pode ter certeza que a gente vai aproveitar, desfrutar e aprimorar muitas coisas”, prometeu.