Avaí anuncia empréstimo de Matheus Barbosa, ex-Cuiabá, ao Cruzeiro

Volante Matheus Barbosa acertou transferência ao Cruzeiro (foto: Cuiabá/Divulgação)

anunciou, nesta quarta-feira, por meio das redes sociais, o empréstimo do volante, de 26 anos, ao. O jogador, que se destacou com a camisa do Cuiabá na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, ficará na Toca da Raposa II até o fim da temporada 2021.A chegada de Matheus a Belo Horizonte atende a um pedido do técnico. Foi dele a indicação para a contratação do jogador, que renovou seu contrato com o Avaí para ser autorizado a se transferir por empréstimo ao Cruzeiro.Matheus é o primeiro reforço confirmado do clube para a próxima temporada.O lateral-esquerdo Alan Ruschel, ex-Chapecoense, e o meia Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, já têm negociações encaminhadas com os mineiros.Matheus Barbosa foi formado nas categorias de base do Grêmio, clube em que atuou até 2014.Depois disso, ele passou por América-RN, Paulista-SP, Atlético Tubarão-SC, Avaí e Água Santa-SP.Na temporada 2020, o volante se destacou vestindo a camisa 8 do Cuiabá e fazendo a função de segundo volante. Pela, foram 25 partidas e um gol marcado.