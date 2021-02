Cruzeiro encaminha terceira contratação para defesa

Aos 29 anos, Brock está disputando a Série A pelo Vovô, onde atua desde 2018: formação foi em clubes do Sul do Brasil] (foto: FLICKR/CEARÁ)







O sistema defensivo não foi o principal problema do Cruzeiro em 2020, principalmente depois da chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, mas é por ele que o time está começando a se reforçar para a próxima temporada. Depois de acertar com o volante Matheus Barbosa, emprestado pelo Avaí, e com o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que deve chegar hoje, o clube contratou o zagueiro Eduardo Brock, de 29 anos, até o fim do Campeonato Mineiro de 2022. Uma exceção é o armador Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, também aguardado para esta sexta-feira em Belo Horizonte.





A confirmação do negócio com Brock só será feita depois do dia 25, quanto termina a Série A do Campeonato Brasileiro. Afinal, até lá o atleta ainda tem compromissos pelo Ceará, que tenta confirmar vaga na Copa Sul-Americana e até sonha com a Libertadores – hoje é o 12º colocado, com 46 pontos.

Em contato com o Superesportes, o empresário do jogador, Gabriel Spessato, confirmou o acordo. E disse que ele demonstrou muita vontade em defender o Cruzeiro, cujo interesse na contratação foi proporcional.





Gaúcho de Arroio do Meio, o defensor começou a carreira nas categorias de base do Grêmio. Já profissional, passou por Canoas, Novo Hamburgo, Juventude, Aimoré e Brasil de Pelotas, todos do estado natal. Em 2017, atuou no Paraná e no ano seguinte acertou com o Goiás.





Desde julho de 2018, o defensor atua no Vozão. Já são 45 jogos com a camisa cearense: oito em 2018, 19 em 2019 e 18 em 2020/21.





Com a chegada dele, o Cruzeiro deve abrir mão de um dos zagueiros. O mais cotado para sair é o jovem Cacá, que interessa a clubes do exterior e é um dos maiores ativos da Raposa no momento. Assim, Brock teria como companheiros em 2021 Manoel, Paulo e Ramon. Leo pode se juntar a eles quando se recuperar de cirurgia no joelho direito. Já Dedé entrou na Justiça contra o clube.





Outra posição para a qual se busca reposição é a lateral direita. O principal alvo até o momento era Paulo Henrique, do Paraná, mas o jogador acertou com o Juventude ontem, fazendo o Cruzeiro voltar ao mercado.





Além disso, Rafael Luiz se apresentará à Ferroviária de Araraquara, agora detentora dos direitos econômicos dele, que estava emprestado pelo Sport ao Cruzeiro. Inicialmente, o vínculo com a Raposa iria até o fim de fevereiro, mas a direção da Locomotiva requisitou a liberação para deixar o atleta à disposição do técnico Pintado na preparação para o Campeonato Paulista. O próximo passo é chegar a um entendimento com os pernambucanos.





Contratado em agosto de 2020, o jogador, de 18, disputou 13 partidas na Série B e foi escalado em outras funções, como lateral-esquerdo e atacante pela direita. Ele ainda representou a Seleção Brasileira sub-20 em um torneio quadrangular preparatório para o Sul-Americano da categoria.





ATAQUE





Na frente, onde o Cruzeiro deixou a desejar em 2020, o clube continua em busca de contratações. Um nome que segue na pauta é o de Bruno José, que pertence ao Internacional e esteve emprestado ao Brasil de Pelotas para a disputa da última Série B do Brasileiro.





Ele já passou por clubes como Botafogo-SP e CSA antes de chegar ao time de Pelotas. Foi no time do interior gaúcho onde teve melhor sequência, com 22 jogos e seis gols marcados.





Coelho quer virar 'sócio' em vendas





A diretoria do América trabalha para reforçar a equipe em 2021 e está também preparada para negociar atletas, mesmo os mais importantes. Mas isso só ocorrerá se as bases forem de interesse do Coelho, que tem recebido muitas sondagens pelos principais jogadores, mas nenhuma proposta que o satisfaça até o momento.





As condições são claras, segundo o ainda presidente do Conselho de Administração do clube, Marcus Salum, que deixa o cargo em 28 de fevereiro. “O América não vai vender nenhum jogador sem ficar com percentual (dos direitos). A não ser que vá para lugares como a Arábia, porque aí não adianta ter percentual. Agora, se for para qualquer mercado de intermediário para cima, incluindo o brasileiro, nós vamos ficar com parte dos direitos do jogador. Porque os jogadores do América já deram lucro para muita gente; está na hora de dar pra nós”, afirmou o dirigente, que não deverá se afastar totalmente do clube, ainda que não mantenha cargo formal.

Modelo: em negociação do meia Matheusinho com clube israelense, em 2020, América manteve 30% dos direitos (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS %u2013 30/11/19)

O raciocínio faz todo o sentido. A transferência mais recente envolvendo valores significativos no alviverde foi a do meia Matheusinho, então com 22 anos, para o Beitar, de Israel, em setembro de 2020, que ainda não rendeu tanto dinheiro. Por cláusulas de confidencialidade, a diretoria não revelou as cifras da transação, mas especula-se que tenham sido em torno de R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos. Como manteve 30%, poderá faturar bem mais no futuro.





O jogador que deu o maior retorno financeiro ao Coelho foi Richarlison, titular do Everton-ING e constantemente convocado para a Seleção Brasileira. Em dezembro de 2015, a direção negociou 50% dos direitos do atleta, na época com 18 anos, com o Fluminense, por R$ 10 milhões. Como permaneceu com 20%, o alviverde teve direito a R$ 9,2 milhões (de um total de R$ 46 milhões) da saída do atacante para o Watford-ING, em julho de 2017.





Outras vendas importantes foram as do goleiro Matheus ao Braga, de Portugal, em julho de 2014, por 2,4 milhões de euros (R$ 7,2 milhões na cotação da época); e do meia Rodriguinho, em outubro de 2013, ao Corinthians, por R$ 4 milhões. Nessa última transferência, o América faturou mais R$ 1,12 milhão, pois manteve uma fatia dos direitos na ida do atleta para o Pyramids, do Egito, em julho de 2018.





Com base nessas operações, Salum quer que o Coelho ganhe dinheiro com transferências. “Põe aqui R$ 15 milhões, R$ 20 milhões, R$ 30 milhões. Aí, nós teremos dinheiro para acabar de fazer o CT, fazemos o que tem de fazer, investimos no futebol. Ainda não chegou essa proposta. Se chegar, podemos vender, sim. Não tem problema nenhum”, argumentou, em entrevista ao Superesportes.













Alonso atropelado





O espanhol Fernando Alonso foi atropelado por um carro ontem, quando pedalava nos arredores da cidade de Lugano, na Suíça. Consciente, o piloto foi encaminhado a um hospital para realizar exames. De acordo com a equipe Alpine, pela qual voltará a competir na Fórmula 1 neste ano, ele "está consciente e bem". A escuderia, porém, não revelou maiores detalhes sobre o acidente. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, há suspeita de fratura. Se confirmada, Alonso correrá o risco de perder a pré-temporada em março, justamente em seu retorno à categoria, após duas temporadas de ausência.