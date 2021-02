Alan Ruschel desembarca em BH após anúncio do Cruzeiro

Alan Ruschel desembarcou em BH na noite desta sexta-feira (foto: Lucas Bretas/Superesportes)

Tragédia na Colômbia

Horas depois de ser anunciado como terceiro reforço do Cruzeiro para a temporada 2021,desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH. O lateral-esquerdo não gravou entrevistas na noite desta sexta-feira (12/2), mas se disse "bem animado" com a oportunidade na Toca da Raposa II.Nas redes sociais, ele publicou uma mensagem sobre o acerto. "A vida é feita de desafios e novos começos. Chego no Cruzeiro com muito orgulho e motivado para fazer meu melhor e buscar dar alegrias para essa torcida apaixonada", escreveu o atleta no Instagram.Ruschel assinará contrato por duas temporadas após passar por uma bateria de exames. Além do lateral-esquerdo, já chegaram a Belo Horizonte o meia Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, e o volante Matheus Barbosa, ex-Cuiabá. A dupla também já foi oficializada pelo Cruzeiro.Com a camisa da, seu ex-clube, Ruschel atuou em 74 partidas e marcou dois gols. Na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, ele entrou em campo em 27 oportunidades e ofereceu duas assistências, sendo um dos titulares da conquista alviverde.O jogador de 31 anos teve média de 6,7 disputas de bola vencidas por jogo na competição, segundo o aplicativo SofaScore.Alan Ruschel é um dos sobreviventes da tragédia aérea que vitimou 71 pessoas em 2016, na Colômbia.Naquela ocasião, o voo LaMia 2933, que levava jornalistas e membros da delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional caiu.Para contar com o jogador, ovenceu a concorrência do América, que tinha interesse em contar com o jogador na próxima edição da Série A.A Chapecoense também queria manter o atleta, mas a proposta celeste foi superior financeiramente.No Cruzeiro, Ruschel encontrará a concorrência de Matheus Pereira, de 20 anos, um dos poucos destaques da equipe na última temporada. Ele acumula 25 jogos - sendo 22 como titular - e um gol marcado com a camisa celeste.