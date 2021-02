Zé Eduardo espera finalmente ter sequência com a camisa do Cruzeiro

O centroavante Zé Eduardo desistiu de ação judicial e está otimista com o retorno: 'Que a gente possa fazer um ano maravilhoso' (foto: BRUNO HADDAD/CRUZEIRO)







Depois de deixar muito a desejar no setor ofensivo em 2020, o Cruzeiro renova as esperanças de que voltará a ser forte neste ano, ainda que não tenha condições de fazer grandes investimentos. A aposta é em conhecidos da torcida, como Rafael Sóbis, e também em promessas, como Zé Eduardo, que foi reintegrado depois de entrar na Justiça para se desligar do clube, alegando falta de pagamento de salários e outras obrigações.

Aos 21 anos, o centroavante tenta provar que pode ajudar a Raposa, que em 2020 teve o oitavo pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, com 39 gols em 38 jogos. Na última temporada, ele marcou nove gols em 10 partidas na temporada, sendo quatro pelo Villa Nova (cinco atuações no Campeonato Mineiro) e cinco pelo América-RN (cinco compromissos por Campeonato Potiguar, Copa do Brasil e Série D). O artilheiro da equipe celeste em 2020 foi Sóbis, com seis gols, seguido por Manoel e Maurício, com cinco gols cada um.





“(A ação na Justiça) Foi um pouco precipitada. O (diretor de futebol) André Mazzuco me ligou e só tenho elogios a ele. Me abriu muito a mente e, graças a Deus, já está tudo resolvido. Conseguimos resolver os problemas e estou muito feliz em estar de volta. Que a gente possa olhar para a frente e conquistar os nossos objetivos”, afirmou o atacante.





Ele deve ter nova concorrência, pois o atacante Bruno José, também de 21 anos, e que estava no Brasil-RS, chegou ontem a Belo Horizonte para realizar exames e assinar contrato. Mas segue acreditando que finalmente terá chances reais de mostrar seu valor, depois de atuar apenas em um duelo em 2020.





“Estou muito alegre de estar aqui no Cruzeiro, principalmente neste ano do centenário. Que a gente possa fazer um ano maravilhoso e colocar o Cruzeiro na elite do futebol brasileiro”, disse Zé Eduardo, que tem contrato até janeiro de 2024.





Além dos citados, o técnico Felipe Conceição conta com atacantes como os experientes Marcelo Moreno e William Pottker e os pratas da casa Stênio, Thiago e Welinton. O clube anunciou também Felipe Augusto, que estava no América.





Liberado

Quem deve se integrar ao grupo que está trabalhando desde segunda-feira na Toca da Raposa II é o zagueiro Eduardo Brock. Aos 29 anos, o jogador foi liberado pelo Ceará das duas últimas rodadas do Brasileiro e pode vir se preparar imediatamente em Belo Horizonte.





Com isso, o Cruzeiro repôs a saída de Cacá, negociado com o Tokushima Vortis-JAP. O clube mineiro ainda não confirmou a transferência, mas o próprio defensor já gravou uma mensagem aos torcedores da nova equipe. A negociação gira em torno de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,7 milhões) pela totalidade dos direitos econômicos.





Estreladas ...

Testes de COVID-19

O goleiro Vinícius e o zagueiro Ramon novamente não treinaram com o grupo do Cruzeiro ontem, pois os exames de COVID-19 realizados por eles tiveram resultados inconclusivos. Mas quem voltou a treinar foi o atacante William Pottker, que testou negativo para o novo coronavírus. A novidade foi a presença dos goleiro Denivys entre os profissionais.





Polivalente

Na primeira entrevista como jogador do Cruzeiro, o volante Matheus Neris, emprestado pelo Palmeiras, disse que está à disposição para atuar onde o técnico Felipe Conceição quiser. “Gosto de jogar mais centralizado, fazendo a construção de jogo lá de trás. Também tenho potencial para chegar lá na frente, mas prefiro fazer a proteção da zaga. Também já atuei como segundo volante, lateral-direito e até zagueiro. Chego para ajudar, e onde me colocarem vou dar o meu máximo”, disse.