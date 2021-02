Coelho está perto de mais dois reforços

O lateral-direito Diego Ferreira, que se recupera de contusão, fez trabalhos leves e deve treinar nos próximos dias (foto: JOÃO ZEBRAL/AMÉRICA - 10/7/19)







Depois de o presidente do Conselho de Administração do América, Marcus Salum, revelar que a “primeira fase” de contratações está focada em jogadores que se destacaram na Série B e em promessas de equipes da Série A, o clube pode anunciar em breve dois atletas do Grêmio: o lateral-esquerdo Guilherme Guedes e o atacante Guilherme Azevedo.

Na mira do Coelho, ambos são representados pelo mesmo empresário do técnico Lisca, Jorge Machado, o que pode facilitar o negócio. Os dois renovaram contrato com o tricolor no final do ano passado, mas não parecem estar nos planos do técnico Renato Gaúcho para 2021.





No caso de Guilherme Azevedo, de 19 anos, até houve mais prestígio com o treinador, sendo presença constante no banco de reservas gremista no segundo semestre de 2020 e neste início de ano, tendo entrado em 15 partidas da equipe profissional no decorrer da temporada, atuando até mesmo na Copa Libertadores.





Já Guilherme Guedes, de 21, tem multa rescisória na casa dos 80 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). Ele recebeu chances no time principal do Grêmio no retorno do futebol, durante a pandemia. Depois, teve uma lesão muscular e perdeu espaço.





“Vai ter de ter um lateral-direito, porque nós liberamos o Daniel (Borges). Vai ter de ter um novo lateral-esquerdo, porque nós liberamos o Sávio (para o futebol português). E, provavelmente, ainda vamos ter dois ou três jogadores entre o meio e o ataque. Essa é a base inicial”, disse há poucos dias, em entrevista exclusiva só Portal Superesportes, o presidente, cujo mandato termina em 28 de fevereiro. Fora da diretoria, ela não deve se distanciar do clube.





Ontem, no segundo dia de pré-temporada da equipe principal do América, Lisca contou com a volta do volante Fábio no treino no CT Lanna Drumond. O atleta não atua com a camisa do Coelho desde 26 de dezembro do ano passado, quando o América venceu o CRB, por 1 a 0, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, sofreu lesão na coxa esquerda.





Já o lateral-direito Diego Ferreira, que também teve problema muscular na coxa esquerda, está perto da volta. Ontem, fez trabalhos leves no campo e deve se juntar ao grupo principal até a próxima semana.





O primeiro compromisso americano no ano será contra o Boa, na primeira rodada do Campeonato Mineiro, em 28 de fevereiro, às 16h, no Estádio Independência. O grande objetivo, porém, é a permanência na Série A do Brasileiro, cuja volta foi confirmada com o vice-campeonato da Segunda Divisão.