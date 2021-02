América aposta na molecada para começar temporada

Carlos Junio e Lucas Luan em treino do América, que usará formação alternativa no início do Estadual (foto: JOÃO ZEBRAL/AMÉRICA ) Enquanto os jogadores mais utilizados na Série B do Campeonato Brasileiro curtem merecido descanso, os atletas mais jovens do América intensificam a preparação para o início da temporada 2021. Serão eles a base do time que vai começar disputando a primeira competição do ano, o Campeonato Mineiro, a partir de 28 de fevereiro.





Há 23 desses atletas treinando desde segunda-feira no CT Lanna Drumond, sob o comando do auxiliar técnico Márcio Hahn. Muitos deles já tiveram chance no time principal, até mesmo com o técnico Lisca, que não se intimida em dar chances aos garotos, ainda que em jogos decisivos.





A intenção de todos é aproveitar a chance agora para garantir mais chances em 2021 – o Coelho ainda terá a Copa do Brasil e a Série A do Brasileiro. “Estamos tendo uma oportunidade única de defender o América no Mineiro. Então, temos de trabalhar bem, conseguir as vitórias e deixar boa impressão para conquistar oportunidades na Série A”, declara o atacante Carlos Alberto, de 18 anos, que atuou uma vez na temporada passada, entrando no empate sem gols com o Juventude, em Caxias do Sul (RS), e vê o comandante como 'paizão'.





Outro que comemora estar no grupo da pré-temporada é o lateral-esquerdo Lucas Luan, de 21. Ele foi acionado oito vezes em 2020, três delas na histórica campanha na Copa do Brasil. Na Série B, foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Operário-PR, em Ponta Grossa, pela 22ª rodada.





“Tivemos o recesso antes do pessoal que ficou até o fim da Série B. Agora, a gente está procurando pegar ritmo e entrosar com os outros garotos, pois logo vamos ter a responsabilidade de representar o América no Mineiro. E temos de ir bem”, diz o defensor, que quer ser uma das opções com a saída de Sávio, que foi para o Rio Ave-POR.





Os atletas ficam especialmente animados com o fato de Lisca ser um treinador que não tem receio de escalar os jovens. “O Lisca não tem medo de colocar a garotada para jogar. Precisou, se está treinando bem e fazendo sua parte, ele vai colocar, vai dar a oportunidade. Ele te dá confiança, fala, ‘vai lá e faz o seu trabalho’. Aí, vai de você também conseguir fazer bem o seu papel. Mas é um cara que te dá apoio extracampo e total liberdade para você jogar seu futebol e mostrar seu trabalho”, afirma Lucas Luan, que destaca o “DNA formador” do Coelho. “São poucos clubes no Brasil que dão oportunidade como o América.”





ACERTOS



Enquanto os garotos treinam, a diretoria trabalha. O clube pode anunciar ainda nesta semana a renovação de contrato do armador Felipe Azevedo. E também a contratação de reforços. Um que está na mira é o zagueiro Wálber, do Guarani. Já o volante Lucas Crispim está mais distante, pois tem outras propostas, inclusive do exterior.