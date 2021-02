Lisca garante foco no América e faz projeção ousada para Série A

(foto: João Zebral/América)

‘Calma’ em contratações

Perfil dos reforços

O técnicodesviou o foco de especulações envolvendo seu nome e garantiu: ‘Meu foco é total no’. O gaúcho, que tem sido alvo de consultas de clubes da Série A, renovou contrato com o clube mineiro até o fim de 2021 e tem o respaldo da diretoria para dar continuidade ao projeto – que visa a permanência da equipe na elite do futebol nacional.No fim de semana, Lisca foi cogitado no Santos. “Você sabe que no ano passado – e isso não foi segredo para ninguém – eu recebi uma série de convites, e a gente soube lidar muito bem com isso. Hoje, eu sou treinador do América. Estou muito feliz aqui. Tive uma valorização que eu gostaria de agradecer a todo clube, ao presidente Salum, à nova diretoria também, que obviamente participou disso. Meu foco é total no América”, afirmou.O treinador dotambém falou sobre as perspectivas para a temporada 2021 e se mostrou otimista em relação ao futuro do clube.“Difícil dar um limite. Isso ninguém sabe. Vai depender muito do nosso trabalho, da nossa capacidade, da nossa entrega, do desenvolvimento de todo o clube, do crescimento estrutural, crescimento de investimento… Tudo isso é uma conjuntura de fatores que vai fazer a gente chegar no nosso máximo”, afirmou.Ele traça uma meta ousada para a temporada: "Obviamente, o objetivo principal nosso é a manutenção na Série A. Agora, nós não queremos simplesmente a manutenção. Queremos fazer uma boa Série A. Estamos vendo equipes que subiram ano passado brigando até por vaga na Libertadores (caso do Atlético Goianiense e do Red Bull Bragantino). Quem sabe, podemos ficar na ‘primeira página, beliscando’”.“Quando trabalhei no Ceará, em 2018, peguei o time praticamente rebaixado. Em 27 rodadas, nós fizemos a 7ª melhor campanha, com uma campanha de Libertadores. Nosso sonho é ir o mais longe possível. Não estabelecer um limite, para não nos limitarmos. Nosso objetivo é fazer o nosso melhor, cada dia, trabalhar com afinco, desenvolver, crescer, evoluir. O limite a Deus pertence”, completou.Questionado sobre os perfis de reforços buscados pelo América, Lisca foi ‘cauteloso’ e falou em ‘calma para não botar os pés pelas mãos’.Até o momento, o Coelho anunciou as contratações do zagueiro Ricardo Silva e do atacante Leandro Carvalho.“O América tem uma linha de trabalho bem definida desde que eu cheguei aqui. Existe um departamento de análise de mercado, que já vinha desenvolvendo esse trabalho desde o ano passado, captando jogadores que se destacam, selecionando, pesquisando… Estamos tendo paciência. Com calma. Não vamos botar os pés pelas mãos. Estamos olhando o mercado”, destaca.Ele conta como é o processo de montagem de grupo no América: “O treinador do América participa do processo, opina, mas a definição não é dele. A definição é em conjunto, do clube. Eu acho que é assim que tem que funcionar. Já vim assim, sabia disso. Me adaptei muito bem a isso”.“O Leandro (Carvalho) já estava na análise antes de eu chegar no América. Já era um jogador que vinha sendo observado. É o mesmo caso do Matheus Cavichioli. O clube já tinha uma observação, já tinha uma ideia de trazê-lo, e como já trabalhei com eles, eu dei o aval final”, acrescentou Lisca.O treinador também falou sobre a volta de Ricardo Silva: "É um jogador que já tem uma história aqui, muito legal. O clube queria a manutenção do Ricardo ano passado. Algumas coisas aconteceram que ele não permaneceu. Faz parte também ‘da bola’. Agora, chegamos a um consenso que seria importante o retorno do Ricardo para preencher o nosso grupo, para usar a experiência dele, a liderança, a integração que ele já tem com todos aqui no América”.Lisca diz não haver pressa para fechar o grupo: “Outros jogadores estamos prospectando, com calma. O mercado ainda está começando a se agitar. Agora, findando a Série A, é uma concorrência maior ainda. O América sabe bem onde precisa atacar, sabe onde precisa se reforçar, não vai falar muito sobre isso para não alertar a concorrência também. Quem vai falar sobre jogadores é o Sr. Euler, o Rafael e o Fred”.Segundo o atual presidente do clube, Marcus Salum, a ‘primeira fase’ de contratações do América está focada em promessas de clubes da Série A e jogadores que se destacaram na Série B.Posteriormente, o clube avaliará as possibilidades de investimento em jogadores de maior renome, conforme evolução do grupo no Estadual.

Lisca projetou a campanha do América no Campeonato Mineiro: “É uma competição que eu gosto, principalmente para essa prospecção de jogadores. O América, obviamente, entra para buscar o melhor e o título da competição. É o nosso objetivo. Mas nós temos o objetivo também de revelação, de formação de plantel, de usar esse campeonato para fortalecer o nosso trabalho para a Série A – que é o principal objetivo do clube –, mas sempre competitivos e sempre buscando o melhor, que é a primeira colocação”.



Por fim, o treinador alviverde apontou os principais destaques da base americana: “O Carlos Alberto, que teve duas convocações pra Seleção Sub-20, é um jogador que a gente está acreditando muito na evolução dele, dentro desse processo. Gustavinho, Kawê, Goldeson, Thalys, o Rodolfo - zagueiro, que a gente tem gostado muito do trabalho dele. Um menino que chegou agora, do São Paulo. Tem vários jogadores. A gente vai oportunizar, e aí, depende muito deles. Como vão se sentir, como vão desenvolver, como vão se portar em situações de campeonato, de responsabilidade”.