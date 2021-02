Loco Abreu, do Athletic, é maior artilheiro em atividade em Minas; veja

Loco Abreu vestirá a camisa do Athletic Club no Campeonato Mineiro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Loco Abreu (Athletic): 430 gols (404 por clubes e 26 pela Seleção principal) Hulk (Atlético): 360 gols Diego Tardelli (Atlético): 235 gols Marcelo Moreno (Cruzeiro): 186 gols Rafael Sobis (Cruzeiro): 174 gols Eduardo Vargas (Atlético): 149 gols Felipe Azevedo (América): 130 gols Keno (Atlético): 77 gols William Pottker (Cruzeiro): 68 gols Rodolfo (América): 60 gols

Reforço do, o atacante uruguaioé o maiorem atividade em Minas Gerais. O jogador de 44 anos soma 430 gols oficiais em toda a sua extensa carreira no futebol.e Diego Tardelli, ambos do Atlético, vêm em sequência com 360 e 235 tentos marcados, respectivamente.O atacante boliviano, do Cruzeiro, é o quarto colocado, com 185 gols na carreira.Depois dele vem o seu companheiro de equipe, Rafael Sobis, para fechar o ‘top-5’ dos artilheiros em atividade no futebol mineiro. Ele soma 175 gols como profissional.Na continuação da lista, o chileno Eduardo Vargas, do Atlético, aparece em sexto lugar, com 149 gols.O meia-atacante Felipe Azevedo, do, vem em seguida, com 130 tentos. Keno (77), William Pottker (68) e Rodolfo (60) completam o ‘top-10’.Marcelo Toscano e Guilherme, integrantes do elenco do América na temporada 2020, têm 142 e 94 gols, respectivamente. Porém, eles não foram considerados, uma vez que seus contratos terminaram em 1º de fevereiro deste ano. A extensão do vínculo com os atletas ainda não foi definida pelo Coelho.



ATLÉTICO

Hulk: 360 gols Diego Tardelli: 235 gols Eduardo Vargas: 149 gols Keno: 77 gols Eduardo Sasha: 68 gols

Marcelo Moreno: 185 gols Rafael Sobis: 175 gols William Pottker: 70 gols Henrique: 42 gols Dedé: 40 gols



AMÉRICA

Felipe Azevedo: 130 gols Rodolfo: 60 gols Neto Berola: 57 gols Alê: 23 gols Juninho: 21 gols

Marcelo Toscano: 142 gols**Guilherme: 94 gols****jogadores da última temporada que ainda aguardam definição sobre extensão do vínculo com o Coelho