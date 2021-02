Atacantes sob pressão

Hulk já fez treinamentos com o grupo na Cidade do Galo, mas estreia só poderá ocorrer a partir de março, no Mineiro (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO )







A chegada do atacante Hulk, apresentado na sexta-feira, coloca pressão sobre os demais jogadores do setor no Atlético. Ainda que o time tenha o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 58 gols em 34 jogos, um atleta vem sendo especialmente questionado: Eduardo Vargas, que tem atuado como titular, mas com baixo desempenho. E outro tem o futuro colocado em xeque por estar com contrato na fase final: Diego Tardelli, que voltou a atuar depois de seis meses se recuperando de cirurgia no tornozelo direito ao entrar no segundo tempo contra o Goiás, semana passada.

Eles vão tentar aproveitar os quatro jogos que faltam na temporada 2020, a começar pelo jogo com o Fluminense, quarta-feira, para mostrar ao técnico Jorge Sampaoli que continuam sendo importantes para a equipe. Afinal, as competições de 2021 serão abertas imediatamente após o fim do Nacional, marcado para 25 de fevereiro.

“Meu rendimento atual não está sendo muito bom, eu sou jogador de fazer gol e não estou fazendo. Então, estou um pouco triste comigo mesmo. Mas estou sempre lutando”, reconheceu, na semana passada, o chileno Vargas.

Contratado em novembro, ele soma 12 jogos, dois gols e uma assistência com a camisa alvinegra. O clube investiu 1,1 milhão de euros (pouco mais de R$ 7 milhões) para ter o jogador, de 31 anos, que estava no Tigres-MEX.

Mais acostumado a jogar pelos lados do campo, ele chegou a ser escalado centralizado por Sampaoli no primeiro tempo contra o Fortaleza. O rendimento melhorou justamente quando foi deslocado para a esquerda, no lugar de Keno, que se recupera de luxação no cotovelo esquerdo.

Assim, a preferência é de não disputar posição com Hulk, mas atuar ao lado dele. O novo contratado sabe que chega para ser titular a partir de março, quando terá condições legais de jogo, mas prega respeito a todos os companheiros que também lutam pela titularidade.

“Chego para ser mais um guerreiro dentro de campo, pode esperar o meu melhor, pode esperar determinação, não vai ter bola perdida. Sobre posicionamento, depende do professor, ele vai definir isso e, independentemente de onde jogar, vou dar o meu melhor”, destacou o atacante, na entrevista de apresentação.





ARTILHARIA O artilheiro do Atlético na temporada é Keno, com 10 gols no Brasileiro e um no Mineiro. Em segundo lugar está Savarino, com sete gols no Nacional e três no Estadual. Eles ainda contribuíram com oito assistências cada um na temporada 2020, sendo sete no Brasileiro e uma no Mineiro. Ao todo, o Galo marcou 90 gols em 2020/21.

Giro esportivo

Novidades celestes





Mesmo perto de fechar a contratação de três jogadores, o Cruzeiro segue atento ao mercado. Nesta semana, o clube deve anunciar as primeiras novidades para a temporada 2021, como o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que assinará vínculo por dois anos assim que aprovado nos exames médicos e testes físicos. Outro cujo acordo já está acertado é o armador Marcinho, destaque do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Também estão na mira o volante Matheus Neris, do Palmeiras, que disputou a Segunda Divisão pelo Figueirense, e o armador Felipe Augusto, que

estava no América.





Thiago Neves nega Coelho





O armador Thiago Neves usou as redes sociais para negar que esteja acertando a troca do Sport pelo América, como noticiado em Belo Horizonte. Segundo ele, o único objetivo no momento é ajudar o time pernambucano a escapar do rebaixamento para a Série B do Brasileiro. “Já começaram a mentir! Só pra deixar claro que é mentira essa notícia e que estou com a cabeça focada nesta reta final do campeonato. Seria falta de respeito com o Sport, clube que me deu tudo o que precisava”, escreveu o jogador, que já defendeu o Cruzeiro.