Hulk já quer virar ídolo do Atlético

'Estreia' na Cidade do Galo: após sua apresentação formal, Hulk foi incorporado ao treinamento com os demais jogadores (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO) Promessa de encarnar a raça da camisa alvinegra, ambição para brigar por todos os títulos e o desafio de virar ídolo do Atlético. Novo reforço do Galo, o atacante Hulk, de 34 anos, se apresentou ontem à torcida sonhando alto. Ele disse que volta ao Brasil com 'desejo de menino', depois de passagens por Europa e Ásia. Seu contrato vai até dezembro de 2022.

"Chego para ser mais um guerreiro dentro de campo. Pode esperar o meu melhor, pode esperar determinação, não vai ter bola perdida", afirmou, ao ser apresentado ao lado do presidente Sérgio Coelho e do diretor de futebol Rodrigo Caetano. Além disso, reforçou o espírito vencedor. “Por onde passei, consegui ser campeão. Aqui não vai ser diferente. Eu sei que já tem muitos anos que o Atlético não é campeão brasileiro. E eu tenho vontade de realizar, é o desejo de todos", disse.

Ele preferiu não indicar em que posição gostaria de jogar, deixando a critério do técnico Jorge Sampaoli. “Sobre posicionamento, depende do professor, ele vai definir isso e, independentemente de onde jogar, vou dar o meu melhor.” Para o presidente do Atlético, a contratação do jogador “faz parte de projeto de longo prazo”.

O atacante volta ao Brasil após construir quase toda a carreira no exterior. Revelado pelo Vitória, ele passou pelos japoneses Consadole Sapporo, Tokyo Verdy e Kawasaki Frontale, pelo português Porto, pelo russo Zenit e pelo chinês Shanghai SIPG, do qual se desligou em dezembro.

De acordo com a Fellegger Agencia, o jogador marcou 360 gols e deu 147 assistências em 684 partidas como profissional. Os dados englobam competições oficiais e amistosos. O Zenit é o clube pelo qual ele balançou a rede mais vezes – 94 em 179 jogos. Na Seleção Brasileira, foram 11 tentos em 48 apresentações. Ele foi campeão da Copa das Confederações de 2013 e disputou a Copa do Mundo'2014.

"Fiz dois jogos como profissional no Brasil, saí muito jovem, aos 18 anos. Depois de 16 anos fora, pude voltar com uma bagagem de sucesso, humildemente falando. Conquistei títulos importantes, venho com motivação, com desejo de menino de querer ganhar todos os títulos. Espero dar o meu melhor e construir essa história junto com o Galo", frisou.

Para fortalecer sua conexão com a história do clube, Hulk citou grandes jogadores dos anos 1970 e 1980 que trabalham na Cidade do Galo: "Antes de vestir esta camisa, este manto, quero lembrar de dois grandes ídolos: Reinaldo e Éder. Quero pegá-los como exemplo e fazer um grande trabalho e ser um ídolo, conquistando títulos".









APOIO

Hulk agradeceu o carinho da torcida do Atlético nas redes sociais. "Quero agradecer a toda a torcida do Galo, porque estou sendo acarinhado, bem recebido. Claro que imagino o estádio cheio, recebendo o calor desta torcida maravilhosa. Infelizmente, estamos com esta pandemia, situação delicada, que acaba distanciando o torcedor, mas a gente sempre vai estar abraçado. Pode ter certeza de que vou honrar esta camisa."

A torcida alvinegra só poderá ver Hulk em ação na temporada 2021, que se inicia em 28 de fevereiro, contra a URT, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.





Ex-celeste chega para a defesa









Atlético confirmou a contratação do lateral-esquerdo Dodô, de 28 anos, que deixou a Raposa no ano passado (foto: TWITTER/ATLÉTICO) O lateral-esquerdo Dodô é o segundo reforço do Atlético para a temporada 2021. O clube alvinegro anunciou a contratação do jogador de 28 anos, que estava livre no mercado após passagem pelo Cruzeiro. O contrato é até o fim de 2023.

Dodô tem aprovação de Sampaoli. Ele disputará posição com Guilherme Arana. O ex-atleta celeste chegou a negociar com times da Europa, mas as tratativas não avançaram.

Dodô deixou o Cruzeiro no ano passado. A última partida dele foi em 8 de dezembro de 2019, em derrota celeste para o Palmeiras por 2 a 0, no Mineirão. O revés selou o rebaixamento da Raposa. Depois, ele chegou a treinar com o elenco em 2020, mas não entrou em campo.

Depois de meses brigando na Justiça, o Cruzeiro e o lateral-esquerdo fizeram um acordo no fim do ano passado. Ele receberá R$ 15 milhões, sendo R$ 14,7 milhões de indenização por rescisão contratual e R$ 250 mil de FGTS.

Dodô iniciou carreira no Corinthians. Além da Toca, ele tem passagens por Bahia, Roma, Internazionale, Sampdoria e Santos.

“Muito feliz com a oportunidade de vestir esta camisa. Não vejo a hora de estar em campo. Um grande abraço à nação atleticana. O Galo é... Dodô”, publicou o jogador em seu perfil nas redes sociais.

Ele é mais um dos atletas a atuar pela Raposa e pelo Galo (nem todos em transferência direta). Casos do goleiro Mussula, do atacante Benito Fontani e do zagueiro William nos anos 1950 e 1960. Do zagueiro Procópio, na década de 1960. Do lateral-direito Nelinho, nos anos 1970 e 1980. Ainda o atacante Palhinha, entre os anos 1970 e 1980.

Também o atacante Éder e o volante Toninho Cerezo nos anos 1980 e 1990. Casos ainda do goleiro Paulo César Borges, do lateral-direito Paulo Roberto e do volante Valdir na década de 1990. Do zagueiro Marcelo Djian entre 1990 e 2000.

Além deles, o atacante Alessandro, nos anos 2000, do zagueiro Leonardo Silva e do atacante Fred, nos anos 2000 e 2010, e do goleiro Rafael na atualidade.