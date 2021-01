Série B: com 'nojo' após vice, Salum diz que não será candidato no América

Salum disse que não será candidato à presidência do América (foto: Marina Almeida/América) inúmeros erros de arbitragem que prejudicaram o Coelho durante a Série B do Campeonato Brasileiro. O América terá um novo presidente a partir de março deste ano. Em pronunciamento à Rádio Itatiaia, Marcus Salum afirmou que não será candidato à reeleição no clube. Ele ainda criticou oserros de arbitragem que prejudicaram o Coelho durante a Série B do Campeonato Brasileiro.





O pleito presidencial está previsto para o final de fevereiro, em data ainda a ser definida. Além da saída de Salum, os outros três integrantes do Conselho Administrativo não poderão se candidatar por cumprirem o segundo mandato consecutivo: Fabiano Jardim, Marco Antônio Batista e Anderson Racilan.





Após a definição do novo presidente, o clube irá anunciar o novo diretor de futebol. Com a saída de Paulo Bracks para o Internacional, o cargo vem sendo ocupado temporariamente por Frederico Cascardo, coordenador das categorias de base.

Segundo apurou o Superesportes, o nome de Luiz Greco é ventilado nos bastidores. O ex-dirigente do Figueirense deu início à sua carreira no Coelho e tem o aval de conselheiros influentes dentro do clube.

Crítica à arbitragem

As polêmicas envolvendo a arbitragem voltaram à tona na rodada decisiva da Série B. O América venceu o Avaí por 2 a 1, na noite desta sexta-feira, no Independência, mas viu o tricampeonato escapar no critério de saldo de gols. Concorrente direto ao título, a Chapecoense ganhou do Confiança por 3 a 1, na Arena Condá, e superou os mineiros nos quesitos de desempate (21 a 20).

O presidente Marcus Salum questionou Leonardo Gaciba, chefe da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e disse que o América foi prejudicado durante a competição nacional “com requintes de crueldade”.

“O América é o verdadeiro campeão brasileiro, o América é o melhor time, é o time que mostrou mais qualidade no campeonato inteiro e o que aconteceu hoje foi um trabalho muito bem feito do departamento de arbitragem da CBF. O América teve cinco gols anulados legítimos, teve uma arbitragem desastrosa contra o Cruzeiro e hoje eles fizeram o gran finale do serviço. Um pênalti inexistente para o Avaí, que o nosso goleiro pegou, e aos 96 minutos um pênalti para a Chapecoense que eu não vi e não posso falar se foi pênalti ou não”.

“Eles ainda anularam um gol legítimo do América contra a Chapecoense aos 95 minutos. Simplesmente nos tiraram do campeonato. É uma vergonha esse futebol brasileiro. Senhor (Leonardo) Gaciba, eu perdi meu tempo indo aí. O serviço foi completo com requintes de crueldade. Mas o torcedor do América pode ficar orgulhoso porque Minas tem dois times na Série A: América e Atlético”, completou Salum.