'Escravo': argumento em ação de Dedé contra Cruzeiro repercute nas redes

Zagueiro está no Cruzeiro desde abril de 2013 (foto: Vinnicius Silva/ Cruzeiro)

No pedido mandado de segurança para rescindir o contrato com o, negado pela Justiça nessa quinta-feira, representantes jurídicos do zagueiroalegaram que o atleta estaria sendo submetido "a permanecer como um" por não receber salários há vários meses.O argumento utilizado não convenceu o desembargador que julgou o processo e repercutiu negativamente entre osnas redes sociais.Ex-jogador do Cruzeiro nas décadas de 1960 e 1970,, conhecido por sempre expressar sua opinião frente aos fatos ligados aos times mineiros, disse ter bloqueado Dedé no Twitter.O argumento utilizado na ação do zagueiro também causou revolta em outros torcedores na rede social.do trabalho Paulo Maurício Ribeiro Pires, responsável por negar o mandado de segurança solicitado pelo jogador, lamentou o argumento de que o atleta estaria submetido a “permanecer como um escravo” no Cruzeiro.Segundo o magistrado, a remuneração de R$ 750 mil foi paga a Dedé de maneira parcial ao longo dos anos de contrato com a Raposa.“Sob outra ótica, lamenta-se a afirmação inicial de que o impetrante, cuja remuneração aduz corresponder a R$750.000,00 (e que ao menos parcialmente foi incontroversamente paga ao longo dos anos, conforme demonstrativo de id e2e85c8), esteja sendo submetido “a permanecer como um ‘escravo’". Lastimável comparação, notadamente em se considerando o crítico momento sócio-econômico por que passa a esmagadora maioria da população brasileira, em razão das consequências da pandemia que vem assolando o mundo, correspondente à disseminação da- muitos almejando meramente obter um emprego em que receba o salário mínimo, no ano corrente reajustado para o montante de R$1.100,00”, escreveu.A Justiça indeferiu o mandado de segurança solicitado e ainda condenou o zagueiro a arcar com as custas do processo, no valor de R$ 277.813,33, calculadas sobre R$ 13.890.666,70 atribuídos à causa - considerando a soma de verbas rescisórias (R$3.390.666,66) e cláusula compensatória (R$10.500.000).Na petição inicial, datada de 4 de janeiro, o atleta pleiteava R$35.258.058,64. Antes de requerer o mandado de segurança, Dedé tentou sair do Cruzeiro por meio de rescisão liminar indireta.Ele teve dois pedidos negados: o primeiro pelo juiz Marco Antônio Ribeiro Muniz Gomes, em 5 de janeiro, e o segundo por Danilo Siqueira de Castro Faria, no dia 8.Assim, o próximo passo do imbróglio é em audiência a ser marcada para a 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. O departamento jurídico celeste deve propor parcelamento de 60 meses ao zagueiro, da mesma forma que fez com o lateral-esquerdo Dodô (R$15 milhões) e o atacante Fred (R$25 milhões).Dedé cobra do Cruzeiro mais de 10 meses de salários, direitos de imagem, férias, 13º e FGTS, além de uma cláusula compensatória de R$10,5 milhões relativa aos meses restantes de contrato (até dezembro de 2021).No processo também há o requerimento de indenização por danos morais de R$3,75 milhões devido a um vídeo vazado do ex-presidente Wagner Pires de Sá detonando a parte física do jogador.O defensor chegou àem abril de 2013, após ser contratado junto ao Vasco por R$ 14 milhões. Dedé jogou pela última vez em 19 de outubro de 2019, na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.Na ocasião, ele saiu machucado para a entrada de Cacá. Desde então, foi submetido a vários tipos de tratamento, desde o conservador até o cirúrgico - procedimento realizado no Rio de Janeiro, em março do ano passado, por profissionais de sua confiança. De 2015 a 2017, Dedé já havia convivido com inúmeras lesões que o fizeram passar grande parte do tempo no departamento médico.Quando esteve em campo, mostrou-se um zagueiro forte, rápido e muito bom na bola aérea. Em 188 partidas pelo Cruzeiro, marcou 15 gols e conquistou sete títulos: dois Brasileiros (2013 e 2014), duas(2017 e 2018) e três Campeonatos Mineiros (2014, 2018 e 2019).