Cobrando planejamento, organizadas do Cruzeiro marcam novo ato de protesto

No último dia 20, torcedores também se manifestaram no Independência (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) reivindicações foram listadas na convocação, divulgada nos perfis oficiais da Fanáti-Cruz e da Máfia Azul. Organizadas do Cruzeiro marcaram para a próxima sexta-feira, às 17h, na Sede Administrativa do clube, novo ato de protesto. Asforam listadas na convocação, divulgada nos perfis oficiais da Fanáti-Cruz e da Máfia Azul.









“Nossas reivindicações são os desejos de todos: demissão Deivid (diretor-técnico) e Benecy (Queiroz, administrador da Toca II); planejamento competente no departamento de futebol para temporada 2021; expulsão dos 29 conselheiros e apuração dos demais envolvidos; voz ao povo”, complementa o grupo.





O protesto acontecerá horas antes do jogo entre Cruzeiro e Paraná, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo auxiliar Célio Lúcio, que substitui Felipão interinamente, entrará em campo às 21h30, no Durival de Britto, em Curitiba. A Raposa não tem mais chances de acesso ou risco de rebaixamento.





No último dia 20, cerca de 200 torcedores se manifestaram na porta do Independência, antes da partida do Cruzeiro contra o Operário-PR. Naquela oportunidade, as pautas do protesto foram muito parecidas. Faixas exigiam as saídas de Benecy e Deivid e chamavam o presidente Sérgio Santos Rodrigues de ‘mentiroso’.





Leia, na íntegra, a convocação para o ato desta sexta:





PROTESTO GERAL!





Convocamos os demais torcedores cruzeirenses a realizar um protesto geral na sede administrativa.





Nossas reivindicações são os desejos de todos:





- Demissão Deivid e Benecy.





- Planejamento competente no departamento de futebol para temporada 2021.





- Expulsão dos 29 Conselheiros e apuração dos demais envolvidos.





-Voz ao Povo





- Dissolução de todo Conselho.





É inadmissível a postura do nosso "até então" presidente do clube,além de omisso e sem pulso , desde a sua entrada só escutamos promessas em vão, mentiras atrás de mentiras, que vem comprometendo a montagem do elenco desde quando assumiu.





O "Sr. Jim Carrey" é um ser autoritário que quer a todo custo impor sua vaidade dentro do clube, e deixando o verdadeiro dono do clube o TORCEDOR de fora das decisões do clube.





Não podemos deixar que manchem mais a história do cruzeiro !





O CRUZEIRO É DO SEU POVO. (sic)