América sonda Alan Ruschel, da Chapecoense

Contrato do jogador com a Chape se encerra neste domingo (31/1) (foto: Márcio Cunha/ Chapecoense)

História na Chape

Com o risco iminente de perder o lateral-esquerdopara o Rio Ave, de Portugal, omonitora a situação de um substituto para a posição. A bola da vez é, da Chapecoense. O Coelho sondou o atleta e demonstrou interesse em contar com o defensor para a próxima temporada.A informação, que inicialmente foi noticiada pelo portal Esporte News Mundo, foi confirmada pelo. Uma fonte ligada ao jogador afirmou que as negociações com o América começarão após o fim dado Campeonato Brasileiro.O primeiro contato do time mineiro com o jogador, de 31 anos, foi feito por intermédio do técnico. De acordo com uma pessoa próxima a Alan, o treinador americano admira o futebol do lateral e espera conseguir atraí-lo.Por sua vez, para se resguardar do assédio de outros clubes, a Chape apresentou, nessa quinta-feira, uma proposta de renovação aos empresários do jogador.O contrato do atleta com o Verdão se encerra neste domingo (31) e, após a data, ele poderá sair de graça.Procurado pela reportagem, Fred Cascardo, diretor de futebol do Coelho, negou que houve contato entre o clube e o jogador. “O América não comentará sobre contratações antes da semana que vem, quando daremos início a este assunto”, afirmou.No fim do período de contratações para a disputa da Segunda Divisão, no ano passado, o Cruzeiro também sondou o jogador, mas as tratativas não evoluíram e o atleta permaneceu na Chape.O jogador chegou à Chapecoense em 2013, quando teve uma breve passagem. Na ocasião, disputou apenas seis partidas e foi vendido para o Internacional, mas retornou ao clube em 2016. Em 2019, o lateral foi para o Goiás para a disputa da Série B, mas voltou de empréstimo em 2020.Na Chape, Alan soma 95 jogos. Na atual temporada, ele disputou 42 partidas, sendo titular em todas elas.Foram 14 jogos no Campeonato Catarinense, dois na Copa do Brasil e 26 na Série B.Ele é bicampeão Gaúcho com o Inter (2014 e 2015), Paranaense com o Athletico-PR (2016), tricampeão Catarinense (2016, 2017 e 2020) e campeão da Sul-Americana (2016) com a Chape.Alan foi um dos seis sobreviventes da queda do voo 2933, da LaMia. A aeronave que transportava a equipe da Chape caiu próximo de Medellin, na Colômbia, onde o time disputaria a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana de 2016 contra o Atlético Nacional.