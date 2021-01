Pelo tricampeonato, América recebe o Avaí em rodada decisiva da Série B

Rodolfo é uma das esperanças de gol do América contra o Avaí nesta sexta-feira; atacante é o artilheiro do time na temporada, com 16 gols em 51 jogos (foto: Mourão Panda/América) oportunidade final para que o Coelho conquiste um inédito tricampeonato e se isole como o maior campeão da competição. O América recebe o Avaí nesta sexta-feira (29), às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, representa afinal para que o Coelho conquiste um inédito tricampeonato e se isole como o maior campeão da competição.









Na Série B, o Coelho soma 12 partidas de invencibilidade. Nesse período, foram seis vitórias e seis empates. O time de Lisca tem 70 pontos - mesma pontuação da vice Chapecoense. Ainda que tenha vantagem pelo critério de gols marcados (41 a 39), a equipe mineira não pode 'vacilar' e entrará em campo para vencer.





O América busca retomar o bom desempenho. Apesar de ostentar a liderança, o time vem de quatro empates e oscilou na briga pela taça. O técnico Lisca fez duras críticas ao rendimento da equipe nas últimas semanas e enfatizou a baixa produtividade do ataque - apenas um gol marcado nos últimos quatro jogos.





A Chape, grande oponente do América na briga pelo título, receberá o Confiança, também às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó. O adversário dos catarinenses ocupa a 14ª posição na tabela e já não tem mais aspirações no campeonato.





Disputa na tabela





América (70 pontos): 37J - 19V - 13E - 5D; 41GP - 22GC - 19SG

Chapecoense (70 pontos): 37J - 19V - 13E - 5D; 39GP - 20GC - 19SG





J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols





Resultados que dão o título ao América





Uma série de combinações pode dar o tricampeonato ao clube mineiro. Veja:

Vitória do América e derrota da Chapecoense

Vitória do América e empate da Chapecoense

Empate do América e derrota da Chapecoense

Derrota do América e derrota da Chapecoense (desde que o saldo de gols seja igual ou favorável ao Coelho)

Vitória do América e vitória da Chapecoense (desde que o saldo de gols seja igual ou favorável ao Coelho)

Empate do América e empate da Chapecoense (desde que o Coelho continue com mais gols pró)





Para além de uma vitória contra o Avaí, o América buscará um placar elástico. Se vencer por 1 a 0, e a Chapecoense superar o Confiança por 2 a 0, por exemplo, o título ficará com os catarinenses.

Momento do rival





O Avaí tem motivos de sobra para tentar 'estragar' a festa e impedir o tricampeonato do Coelho. O clube catarinense é o sexto colocado e ainda sonha com o acesso à Série A.





O Leão da Ilha vem embalado para enfrentar o América. São cinco jogos de invencibilidade nesta reta final - três vitórias e dois empates. Na 37ª rodada, um triunfo emocionante por 2 a 1 sobre o Guarani, em Florianópolis, manteve as possibilidades de acesso à Série A. Aos 52min do segundo tempo, o atacante Jonathan marcou o gol que selou a vitória dos catarinenses.





Na rodada anterior, os comandados de Claudinei Oliveira golearam o Juventude, atual 4° colocado, por 5 a 2, em confronto direto. O time catarinense tem no atacante Rômulo sua principal arma. Revelado pelo Avaí, o jogador soma quatro assistências e um gol nos últimos seis jogos.





O Leão da Ilha, que ocupa a 6ª posição, com 55 pontos, precisa da vitória contra o América. Além disso, torce para que o Juventude (4°, com 58) seja derrotado pelo Guarani, e o CSA (5°, com 57) não vença o Náutico. Os três concorrentes à última vaga para a Primeira Divisão de 2021 jogarão fora de casa na 38ª rodada da Série B.

Situação extraordinária

Caso o América empate em 0 a 0 com o Avaí, e a Chape empate em 2 a 2 com o Dragão, os números de suas campanhas (incluindo gols pró e gols contra) se igualarão. Dessa forma, o título seria decidido pelo critério de cartões vermelhos, já que os confrontos diretos terminaram empatados.



O Coelho somou 63 cartões amarelos e teve Lisca expulso em três oportunidades - os únicos três vermelhos do clube na Série B. Por sua vez, a Chapecoense teve amarelados em 96 ocasiões, além de quatro expulsões.





Nesta situação, caso o América recebesse um cartão vermelho diante do Avaí e os números se igualassem, o próximo critério passaria a ser o de cartões amarelos, que também privilegia a equipe mais disciplinada.





Desfalques e dúvidas

Para o último compromisso da temporada, o técnico Lisca terá praticamente força máxima. O comandante americano contará com os retornos do goleiro Matheus Cavichioli e do zagueiro Anderson à equipe titular. O defensor cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e o arqueiro se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita.





O Coelho tem três desfalques no departamento médico. São eles: o volante Flávio, em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda; o meia Guilherme, que trata de um estiramento na panturrilha esquerda, e o lateral Diego Ferreira, que segue em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda.





Pelo lado do Avaí, o lateral-direito Edilson foi expulso na partida contra o Guarani, na 37ª rodada, e ficará de fora da decisão. Para seu lugar, Iury deve ser o escolhido. Por outro lado, o meia Valdívia cumpriu o período de isolamento por conta da COVID-19 e deve ser titular.





América





Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson, João Paulo (Sávio); Zé Ricardo, Juninho, Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo.

Técnico: Lisca





Avaí





Gledson; Iury, Alemão, Betão, João Lucas; Ralf, Pedro Castro e Valdívia; Renatinho (Ronaldo), Rômulo e Getúlio.

Técnico: Claudinei Oliveira





Motivo: 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sexta-feira, 29 de janeiro de 2021, às 21h30

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte





Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Transmissão: SporTV (exceto para Minas Gerais) e Premiere FC