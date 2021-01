Diferença 'superável' separa Hulk do Atlético, que corre contra o tempo

Hulk, de 34 anos, pode reforçar o Atlético na próxima temporada (foto: Reprodução/Instagram) evoluíram nas últimas horas e estão caminhando para um desfecho positivo. No entanto, ainda existe uma diferença 'superável' entre os valores de salários e premiações oferecidos pelo alvinegro e os pedidos do estafe do jogador. O avanço nas tratativas foi noticiado mais cedo pelo portal Fala Galo. O Atlético avançou na negociação pelo atacante Hulk, de 34 anos. O Superesportes apurou, com fontes ligadas ao clube, que as tratativasnas últimas horas e estão caminhando para um desfecho positivo. No entanto, ainda existe uma diferença 'superável' entre os valores de salários e premiações oferecidos pelo alvinegro e os pedidos do estafe do jogador. O avanço nas tratativas foi noticiado mais cedo pelo portal Fala Galo.









O alvinegro corre contra o tempo para fechar a contratação do atacante. O Flamengo também tem interesse no jogador, mas só deve entrar mais forte na negociação caso perca peças importantes do elenco. O meia Éverton Ribeiro é um dos que negocia a saída do rubro-negro.





Hulk e Atlético estabeleceram os primeiros contatos ainda na metade de 2020. Na ocasião, o então diretor de futebol alvinegro, Alexandre Mattos, sondou a situação do ex-atacante da Seleção Brasileira, que ainda tinha contrato com o Shanghai SIPG, da China.





Em 2021, o novo diretor de futebol Rodrigo Caetano deu prosseguimento às tratativas e oficializou a proposta a Hulk. O experiente jogador está livre no mercado desde que o vínculo no futebol chinês se encerrou, no fim do ano passado.





Além de Atlético e Flamengo, outros clubes já demonstraram interesse no atacante Hulk: os turcos Besiktas e Istambul Basaksehir, Porto, de Portugal, Al Hilal, da Arábia Saudita, e um clube da Major League Soccer, dos Estados Unidos.