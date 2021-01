Lisca confirma que deve permanecer no América e que só sai para 'gigantes'

Lisca deve selar permanência no América para a temporada 2021 (foto: Mourão Panda/América) renovação do clube em mãos e elogiou a diretoria alviverde. O técnico Lisca deve mesmo permanecer no América para a temporada 2021. Em entrevista à Rádio Grenal, do Rio Grande do Sul, o treinador revelou já ter a proposta dedo clube em mãos e elogiou a diretoria alviverde.





Lisca fez um trato com o presidente do América, Marcus Salum: ele só considerará a saída do comando da equipe por uma proposta de um dos 'gigantes' da Série A. Sem isso, seguirá no clube mineiro.

“A tendência é eu ficar no América. Conversei com o Salum, o presidente. ‘Ah, se vier um gigante do futebol, da Série A, a gente vai até conversar’. Mas no momento os convites pra mim continuam na zona de emergência, para tirar time de sufoco, times intermediários e aí eu vou optar por ficar no América”.





Lisca ainda apontou os gigantes que o fariam balançar. “O Grêmio é um dos gigantes. Grêmio, Inter, Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, né, esses hoje são os gigantes porque, além de te darem estrutura, pagam bem, te dão bons jogadores e te dão condições de fazer grandes trabalhos”, justificou.

A principal questão envolvendo a permanência do técnico seria a manutenção da base do elenco alviverde. A diretoria americana tem trabalhado nesse sentido e, por isso, as possibilidades de renovação de Lisca aumentaram.

Sob o comando do Coelho, o treinador de 48 anos somou 29 vitórias, 21 empates e nove derrotas em 59 jogos - 57,6% de aproveitamento. Ele levou o clube às semifinais da Copa do Brasil e, agora, briga pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Destaque de saída?

Ainda em entrevista à Rádio Grenal, Lisca revelou enxergar o atacante Ademir como uma peça que encaixaria no Internacional. "Eu vendo o Grenal, vi o Ademir nesse time do Inter encaixado, até pelo Inter jogar em um modelo parecido com o América”, declarou.

O empresário do jogador, Alexandre Soares, garantiu ao Superesportes que não houve propostas oficiais pelo atleta. O América recebeu apenas sondagens de clubes da Série A.

Na temporada 2020/21, o atacante do Coelho somou 13 gols e três assistências em 49 jogos. Sua velocidade, seus dribles e sua capacidade de finalização chamaram a atenção de outras equipes do futebol nacional.