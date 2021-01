Lisca renova contrato com o América até o fim de 2021

Lisca se diz agradecido ao América pela renovação do vínculo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





No próximo sábado (30), o gaúcho completará um ano à frente do Coelho. Na sexta-feira (29), diante do Avaí, pela 38ª rodada da Série B, terá a oportunidade de coroar a histórica temporada 2020/21 com o tricampeonato.



Seria sua primeira conquista a nível nacional e isolaria o América como maior campeão da competição.



Acordo e agradecimentos

“Estamos firmando esta parceria com o América por mais um ano. Estou muito feliz, do fundo do coração. Quero agradecer à toda diretoria do América, em especial ao presidente Marcus Salum. Aproveito para convocar toda a torcida do América para estarmos juntos no Mineiro, Copa do Brasil e Série A, irmos com tudo e cada vez mais fortes. É um orgulho ser treinador do América e poder renovar este contrato por mais um ano!”, declarou o treinador.





O presidente do Conselho de Administração do clube, Marcus Salum, também celebrou a extensão do vínculo de Lisca.





“Tivemos uma ótima temporada, que ainda pode ser coroada com o título, e o Lisca foi parte muito importante disso tudo. Por isso fizemos esse esforço para continuar o trabalho com um treinador que entendeu a dinâmica e a grandeza do América. Foi uma negociação complexa, mas ótima para todo mundo. É uma grande satisfação ter o Lisca conosco por mais um ano”, afirmou Salum.

