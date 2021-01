Com volta à elite, América é um dos reis do acesso da Série B; veja ranking

América é um dos líderes do ranking de acessos à Série A na era dos pontos corridos (foto: Mourão Panda/América) formato, o Coelho já subiu à Série A quatro vezes. O América é um dos clubes que mais conquistou acessos à elite na era dos pontos corridos. Desde 2006, quando a Série B passou a ser disputada no, o Coelho já subiu à Série A quatro vezes.









Agora, diretoria, comissão técnica e jogadores trabalham pela próxima meta: isolar o América como maior campeão do torneio. Caso conquiste a Série B na próxima sexta-feira (29), o Coelho será o único tricampeão. Para isso, entrará em campo visando a vitória diante do Avaí, mas de olho na Chapecoense, que joga contra o Confiança.





Acessos no modelo de pontos corridos





4 acessos

América, Avaí e Sport

3 acessos

Atlético-GO, Coritiba, Vasco e Vitória

2 acessos

Bahia, Ceará, Chapecoense, Figueirense, Goiás, Náutico, Portuguesa e Ponte Preta





1 acesso

América-RN, Athletico Paranaense, Atlético, Botafogo, Corinthians, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fortaleza, Grêmio Barueri, Guarani, Internacional, Ipatinga, Joinville, Palmeiras, Paraná, Red Bull Bragantino, Santa Cruz e Santo André





A Série B já sofreu diversas reformulações em seu modelo de disputa ao longo da história. Houve anos sem promoção à elite do futebol brasileiro, anos em que subiram dois clubes e anos em que subiram oito, por exemplo.





Considerando todas essas mudanças, a reportagem do Superesportes fez um levantamento dos acessos conquistados por clubes do país ao longo do tempo. Veja:





Acessos na história da Série B





1971 (não havia promoção e rebaixamento)

Villa Nova-MG (campeão)

Remo (vice)





1972 (não havia promoção e rebaixamento)

Sampaio Corrêa (campeão)

Campinense-PB (vice)





1973 a 1979: sem competições





1980

Promovidos à Série A no mesmo ano: Sport, América-SP, Americano-RJ, Bangu

Promovidos à Série A no ano seguinte: Londrina e CSA





1981

Promovidos à Série A no mesmo ano: Palmeiras, Uberaba, Bahia, Náutico

Promovidos à Série A no ano seguinte: Guarani e Anapolina-GO





1982

Promovidos à Série A no mesmo ano: Corinthians, América-RJ, São Paulo-RS, Athletico Paranaense

Promovidos à Série A no ano seguinte: Campo Grande-RJ e Palmeiras





1983

Promovidos à Série A no mesmo ano: Uberaba, Guarani, Botafogo-SP, Americano-RJ

Promovidos à Série A no ano seguinte: não houve





1984

Promovidos à Série A no mesmo ano: Uberlândia

Promovidos à Série A no ano seguinte: Uberlândia e Remo









1985

Promovidos à Série A no mesmo ano: não houve

Promovidos à Série A no ano seguinte: Tuna Luso-PA





1986

Promovidos à Série A no mesmo ano: Treze-PB, Central-PE, Inter de Limeira-SP e Criciúma

Promovidos à Série A no ano seguinte: não houve





1987*

*Competição sem reconhecimento oficial da CBF

Guarani

Sport

Athletico Paranaense

Criciúma

Portuguesa

Vitória

Bangu

Náutico





1988

Inter de Limeira-SP

Náutico





1989

Red Bull Bragantino

São José-SP





1990

Sport

Athletico Paranaense





1991

Paysandu

Guarani





1992

América

Ceará

Coritiba

Criciúma

Desportiva Ferroviária-ES

Fortaleza

Grêmio

Paraná

Remo

Santa Cruz

Vitória

União São João-SP





1993

Não houve promoção





1994

Juventude

Goiás





1995

Athletico Paranaense

Coritiba





1996

União São João-SP

América-RN





1997

América

Ponte Preta





1998

Gama

Botafogo-SP





1999

Goiás

Santa Cruz

América, Bahia e Fluminense foram convidados a jogar o Módulo Azul de 2000 (Copa João Havelange).





2000*

*Competição sem reconhecimento oficial da CBF

Promovidos à Série A no mesmo ano: Paraná, São Caetano e Remo

Promovidos à Série A no ano seguinte: Paraná, São Caetano e Botafogo-SP





2001

Paysandu

Figueirense





2002

Criciúma

Fortaleza





2003

Palmeiras

Botafogo





2004

Brasiliense

Fortaleza





2005

Grêmio

Santa Cruz





Início da disputa em pontos corridos





2006

Atlético





Sport

Náutico

América-RN





2007

Coritiba

Ipatinga

Portuguesa

Vitória





2008

Corinthians

Santo André

Avaí

Grêmio Barueri





2009

Vasco

Guarani

Ceará

Atlético-GO





2010

Coritiba

Figueirense

Bahia

América-MG





2011

Portuguesa

Náutico

Ponte Preta

Sport





2012

Goiás

Criciúma

Athletico Paranaense

Vitória





2013

Palmeiras

Chapecoense

Sport

Figueirense





2014

Joinville

Ponte Preta

Vasco

Avaí





2015

Botafogo

Santa Cruz

Vitória

América





2016

Atlético-GO

Avaí

Vasco

Bahia





2017

América

Internacional

Ceará

Paraná





2018

Fortaleza

CSA

Avaí

Goiás





2019

Red Bull Bragantino

Sport

Coritiba

Atlético-GO





2020

América

Chapecoense

Cuiabá

Juventude, CSA e Avaí disputam a última vaga





Acessos na história





Sport: 7 acessos (6 reconhecidos pela CBF)

América: 6 acessos

Coritiba: 5 acessos

Athletico Paranaense, Criciúma, Guarani e Náutico: 5 acessos (4 reconhecidos pela CBF)

Fortaleza, Goiás, Palmeiras e Santa Cruz: 4 acessos

Athletico-PR e Vitória: 4 acessos (3 reconhecidos pela CBF)

Atlético-GO, Avaí, Bahia, Botafogo-SP, Ceará, Figueirense, Ponte Preta e Remo: 3 acessos

América-RN, Americano-RJ, Botafogo, Corinthians, CSA, Grêmio, Inter de Limeira-SP, Paraná, Paysandu, Red Bull Bragantino, Uberaba e União São João-SP: 2 acessos

Bangu e Portuguesa: 2 acessos (1 reconhecido pela CBF)

América-RJ, América-SP, Anapolina-GO, Atlético, Brasiliense, Campo Grande-RJ, Cuiabá, Central-PE, Desportiva Ferroviária-ES, Gama, Grêmio Barueri, Internacional, Ipatinga, Joinville, Juventude, Londrina, Santa Cruz, Santo André, São Caetano, São José-SP, São Paulo-RS, Treze-PB, Tuna Luso-PA e Uberlândia: 1 acesso