Em mais uma 'decisão', Cruzeiro recebe o Cuiabá nesta terça

Para o volante Jádsom, mesmo com chances reduzidas o grupo celeste vai em busca dos pontos para sonhar com o acesso (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO %u2013 6/9/20)

O Cruzeiro tenta se despedir de forma digna de 2020, diante do Cuiabá, nesta terça, às 21h30, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Independência. O time celeste não vence há três jogos e tem chances mínimas de subir para a divisão de elite do futebol nacional.





O objetivo é somar o máximo de pontos possíveis para manter esse sonho e até para afastar definitivamente o risco de cair para a Série C. “O Cuiabá é um adversário difícil, uma forte equipe e estamos nos preparando bem para fazer um ótimo jogo e conquistar a vitória. Temos de aproveitar essas últimas partidas, ter um aproveitamento melhor em casa e seguir buscando os nossos objetivos”, diz o lateral-esquerdo Matheus Pereira.



Já outro prata da casa, o volante Jádsom Silva, acredita que a Raposa tem todas as condições de reabilitação depois da derrota por 2 a 1, de virada, para a Ponte Preta, em Campinas. Até porque, precisa melhorar o desempenho em casa, onde conquistou apenas 44,44% dos pontos que disputou nesta Segunda Divisão.





“Descansar foi bom e agora queremos retomar o que a gente vem fazendo”, declara o jogador, referindo-se ao fato de o grupo ter ganho folga em 24 e 25 de dezembro.





Segundo ele, ainda que com probabilidade reduzida, o Cruzeiro brigará pela vaga entre os quatro melhores da Série B até o fim. “Muita gente fala que não dá (para subir), mas nós, jogadores, não pensamos dessa forma. Enquanto houver chances, vamos acreditar”, afirma.





No jogo de amanhã, o Cruzeiro terá a volta de dois importantes jogadores – o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sóbis. Ambos cumpriram suspensão contra a Macaca e a volta renova a esperança de resultado melhor para os cruzeirenses.





PROBABILIDADES Segundo o grupo do Departamento de Matemática da UFMG que estuda probabilidades no futebol, o Cruzeiro, com 40 pontos, tem 1,5% de chance de subir para a Série A. Os especialistas calculam em 86% as chances de um time subir com 60 pontos.





A Raposa pode chegar aos 61, mas para isso teria de vencer, além do Cuiabá, Sampaio Corrêa, Oeste, Juventude, Operário, Náutico e Paraná. E ainda contar com combinação favorável de outros resultados para assegurar o acesso à elite.





Por outro lado, o time tem 0,79% de risco de ser rebaixado para a Série C. De acordo com a UFMG, a ameaça a um clube que chegar aos 47 pontos é de apenas 0,1%.





Depois de pegar o Cuiabá, o Cruzeiro voltará a jogar só em 8 de janeiro, quando visita o Sampaio Corrêa, em São Luís (MA). Cinco dias depois, recebe o lanterna, Oeste, no Independência.