Cruzeiro recebe o Cuiabá em BH depois de quase um mês sem jogar na capital

O Cruzeiro, de Scolari, recebe o Cuiabá na terça-feira, no Horto (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 5/12/20)

Com uma das piores campanhas como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a atuar em Belo Horizonte depois de quase um mês, agora com o desafio de tentar mudar o retrospecto para manter viva a chance matemática de um dificílimo acesso à Primeira Divisão nacional. Na terça-feira, recebe o Cuiabá, às 21h30, precisando da vitória para não dar o adeus definitivo a essa probabilidade.





Embora matematicamente as chances existam, a despeito de ter feito apenas 40 pontos em 31 jogos, até o presidente Sérgio Santos Rodrigues já admitiu planejar o clube na Segundona no ano que vem, mas, como todos os cruzeirenses, não perde a esperança enquanto houver margem para subir.





A última vitória celeste como mandante foi em 5 de dezembro, quando goleou o Brasil-RS por 4 a 1, ainda no Mineirão. Depois, fez apenas uma partida em casa (mudou o mando para o Independência), empatando por 1 a 1 com o CSA, resultado muito lamentado, pois o time jogou melhor que o adversário, mas foi pouco eficiente.





Naquele confronto, o atacante Rafael Sóbis marcou o gol de empate no segundo tempo. Ele voltará a atuar depois de cumprir suspensão por causa do terceiro cartão amarelo, assim como o goleiro Fábio, agora de contrato renovado até o fim de 2021.





No último triunfo como mandante, o placar foi aberto por Arthur Caíke. Sóbis fez dois, com Jarro balançando as próprias redes para completar os quatro gols celestes. Na terça, não se sabe se o armador estará em campo, pois perdeu posição para William Pottker.





Os atletas voltaram aos treinos ontem à tarde depois de dois dias de folga e prometem muito empenho na terça-feira, após a frustrante derrota de virada por 2 a 1 para a Ponte Preta. “Esse descanso foi bom, porque a gente vinha de uma grande carga de jogos e treinos e deu para a gente ficar tranquilo um pouco, curtir esse momento com os familiares. Agora, retornando aos treinos, vamos continuar trabalhando forte e focar no que a gente tem que fazer no restante do campeonato”, diz o volante Jádsom Silva.





REABILITAÇÃO

Segundo ele, o time celeste está preparado para voltar a vencer depois de três partidas, nas quais empatou duas e perdeu uma. “Todos os jogos são difíceis e ainda mais porque todos os times que enfrentam o Cruzeiro sempre querem dar um pouco mais. Até por isso precisamos nos entregar cada vez mais, principalmente nesse jogo contra o Cuiabá. Vamos em busca dos três pontos para a gente seguir lutando nessa caminhada”.





Mesmo no G-4, com 50 pontos, o rival mato-grossense vem em fase instável. Venceu apenas uma das 10 últimas partidas, perdendo sete e empatando duas. Na última rodada, tropeçou mais uma vez e foi superado pelo Náutico por 2 a 0, nos Aflitos, em Recife.