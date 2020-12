Série B: próximo adversário do América, Paraná soma sete derrotas seguidas

No primeiro turno o Coelho derrotou o Paraná por 1 a 0, na Vila Capanema, em Curitiba (foto: Estevão Germano / América) partidas. O derradeiro triunfo do clube paranista foi há mais de um mês, diante do lanterna Oeste, na Vila Capanema, em Curitiba-PR, por 4 a 0. Próximo adversário do América, o Paraná vive péssimo momento na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que está na 16ª posição com 29 pontos, vem de nove jogos sem vitória na competição, sendo dois empates e sete derrotas consecutivas nas últimas. O derradeiro triunfo do clube paranista foi há mais de um mês, diante do lanterna Oeste, na Vila Capanema, em Curitiba-PR, por 4 a 0.









Além disso, o Tricolor tem outra marca negativa na competição nacional. O time tem a segunda pior defesa da Série B, com 38 gols sofridos em 27 jogos, à frente apenas do Oeste, que levou 45.





Na 16ª posição da tabela de classificação com 29 pontos, um a mais que o Figueirense, primeiro time no Z4, o Paraná tem 52,5% de probabilidade de ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Os cálculos são feitos pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





Segundo a UFMG, o risco de queda de um time que atingir 47 pontos em 38 rodadas é de apenas 0,2%. Para chegar a esse número, o Tricolor precisa contabilizar 20 pontos nas 11 rodadas finais (60,6%) - seis vitórias e dois empates, por exemplo.





Neste sábado (12), às 18h30, América e Paraná se enfrentam pela 28ª rodada da Série B. O confronto será realizado no estádio Independência, em Belo Horizonte, e terá transmissão do Premiere FC.





Recorde negativo histórico





O Paraná igualou um marco negativo histórico nesta quarta-feira. Na derrota para o Figueirense, o Tricolor chegou à sua sétima derrota seguida na Série B, igualando a série negativa de 2008, pela mesma competição. Na ocasião, o time parinsta perdeu para Corinthians, São Caetano, Gama, Ponte Preta, CRB, Santo André e Avaí.





Na atual temporada, as derrotas foram para Avaí, Juventude, Guarani, Operário, Vitória, Ponte Preta e, a dessa quarta-feira, para o Figueirense.