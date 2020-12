Gratidão, decepção: as declarações dos jornalistas que deixam a Fox Sports

Edmundo não teve o contrato renovado com a Fox (foto: Reprodução) telespectador. Alguns agradeceram o período na emissora; outros ficaram decepcionados com as mudanças. Depois de ser comprada pelo grupo Disney, dono da ESPN, a Fox Sports iniciou processo de reformulação. Neste fim de ano, a empresa preferiu não renovar o contrato de vários profissionais. Os jornalistas e comentaristas que saíram usaram as redes sociais para se despedir do. Alguns agradeceram o período na emissora; outros ficaram decepcionados com as mudanças.









"Não dá para acreditar. Difícil acreditar que acabaram com tudo isso! Um canal simpático, humano, divertido, irreverente, autêntico, ou seja, um lugar onde as pessoas tinham prazer em trabalhar! Sim, é triste demais ver a destruição de algo tão bonito como foi o Fox Sports, e claro, eu realmente não poderia continuar depois ver e viver tudo isso".





"Não saí brigado, não briguei com ninguém, torço pelo sucesso da ESPN, torço pelo sucesso dos meus amigos que vão continuar na ESPN. Vou torcer muito para a recolocação de todos os meus outros amigos, se eu puder ajudar essas pessoas, farei de tudo. Sai porque a ESPN me fez uma proposta e eu teria que abrir mão de muitas outras coisas que eu acho que profissionalmente não seriam legais. Saio bem, e com a missão cumprida", acrescentou.





Flávio Gomes





Em uma carta endereçada aos jornalistas da Fox Sports e revelada pelo UOL, Flávio Gomes disse que pode ser sua despedida do jornalismo.





"Aos que saíram, e acho que nenhum deles lerá essas linhas, desejo o melhor. O melhor, sempre. Vivam, sejam felizes, mudem de rumo se for preciso. Vivam. É muito provável que hoje, dia 7 de dezembro de 2020, às 9h49, minha carreira como jornalista esportivo tenha se encerrado. Em abril eu faria 38 anos de profissão, que começou no já bem distante ano de 1982, quando a maioria de vocês nem tinha nascido. Não tenho a intenção de arrastar correntes como um fantasma cansado em busca de uma sequência em algum outro canal, ou portal, ou YouTube, o que for. Acho que já fiz o que tinha de fazer, e me orgulho bastante dessa trajetória que termina hoje".





Edmundo





O ex-atacante também não teve o contrato renovado e demonstrou tristeza na despedida.





"Claro que estou triste, mas vou aproveitar esse período de final do ano, dar uma descansada, cuidar de mim, da saúde e da minha família. A partir de janeiro, vou decidir o que fazer da minha vida. Ou continuar como comentarista ou iniciar uma nova carreira, uma nova empreitada (...) Uma pena o Fox Sports sair do ar, um projeto maravilhoso de muito sucesso e de pessoas espetaculares. Alguns, a maioria deles, serão meus amigos para sempre".





Livia Nepomuceno





A apresentadora agradeceu o período na emissora e disse que seguirá em busca de um novo posto de trabalho na TV.





"Com o coração apertado e com gratidão, me despeço dos canais Fox Sports. Tive muitos sonhos realizados, mas inúmeros por viver. Tenho a certeza de ter feito o melhor, com o apoio de tanta gente querida. Seguirei em busca de novos caminhos, sempre com o mesmo foco e amor à profissão. Então, meu povo... Obrigada pela companhia e até já!".





José Ilan





O apresentador também é outro que deixou a emissora. Ele agradeceu a experiência.





"Deixo o Fox Sports agradecido e orgulhoso da pequena contribuição para um grande sucesso. Com o dever cumprido, novos e brilhantes colegas, novos e queridos amigos. E certo de que, entre erros e acertos, cumpri meu papel com integridade. Me solidarizo com os muitos colegas que também estão saindo e desejo mais sucesso aos que ficam. E a vocês aqui, muito obrigado!".