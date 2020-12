Após ter embalo freado, Cruzeiro enfrenta Vitória em busca de recuperação

Cruzeiro encerrou preparação para o duelo com treino no Pituaçu, nessa quinta (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) expectativa do técnico Luiz Felipe Scolari é que a equipe demonstre poder de reação após jogo muito ruim em Alagoas. O 0 a 0 freou o embalo celeste na Série B do Campeonato Brasileiro. Menos de três dias após o empate sem gols diante do CRB, o Cruzeiro volta a campo contra o Vitória, nesta sexta-feira, às 21h30, no Barradão, em Salvador. Ado técnico Luiz Felipe Scolari é que a equipe demonstre poder de reação após jogo muito ruim em Alagoas. O 0 a 0 freou o embalo celeste na Série B do Campeonato Brasileiro.









Para o jogo diante do Vitória, pela 28ª rodada, Felipão contará com o retorno do atacante Airton, artilheiro do clube na temporada com quatro gols, ao lado de Manoel, Rafael Sobis e Arthur Caíke. A tendência é que o jovem de 21 anos, que fez muita falta ao Cruzeiro em Alagoas, retorne ao time titular na vaga de Welinton.





Por outro lado, Felipão terá que promover outra mudança forçada. O volante Jadsom Silva, titular em todos os jogos desde que o treinador retornou à Toca II, precisará cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. As opções para substituí-lo são várias. A escolha mais pragmática seria a entrada do 'xará' Jadson, que vem sendo aproveitado com alguma regularidade no decorrer das partidas.





Ainda se quiser manter o esquema 4-3-3, que funcionou nas vitórias sobre América (2 a 1) e Brasil de Pelotas (4 a 1), Felipão pode improvisar Ramon como integrante do trio de volantes e promover o retorno do zagueiro Cacá para o time titular. Desta forma, Adriano seria utilizado como segundo homem de meio-campo e Filipe Machado seguiria atuando mais avançado.





Outra possibilidade é mudar a configuração tática para o 4-2-3-1. Se fizer essa opção, Felipão voltaria a utilizar apenas uma dupla de volantes (Adriano e Filipe Machado) e precisaria acionar um armador como substituto de Jadsom. Régis, Giovanni e Claudinho podem realizar essa função.





Vitória





Diante do Cruzeiro, o Vitória promoverá a estreia do técnico Mazola Júnior. A diretoria da equipe rubro-negra decidiu por um novo comandante em função dos resultados recentes na Série B: são apenas três vitórias nos últimos 10 compromissos.





Nesta sexta-feira, o Leão terá à disposição o centroavante Leo Ceará, após cumprir suspensão, e o zagueiro Wallace, recuperado de um trauma no pé direito. Ceará é vice-artilheiro da Série B, com 12 gols, cinco a menos que Caio, do Sampaio Corrêa.





Recuperado de uma lesão muscular, o goleiro Ronaldo também foi relacionado para o jogo. Apesar disso, a comissão técnica fará um teste antes da partida para saber se ele terá condições de atuar. Por suspensão (três cartões amarelos), o lateral-direito Leo Morais está fora.





O Vitória é o 14º colocado da Série B, com 33 pontos.





VITÓRIA X CRUZEIRO





Vitória

César (Ronaldo); Van, Wallace, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Fernando Neto (Matheus Frizzo), Lucas Cândido e Thiago Alves; Vico e Leo Ceará. Técnico: Mazola Júnior





Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Manoel, Cacá (Régis) e Matheus Pereira; Ramon, Adriano e Filipe Machado; Airton, Rafael Sobis e Arthur Caíke. Técnico: Luiz Felipe Scolari





Motivo: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro





Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data e horário: 11 de dezembro de 2020 (sexta-feira), às 21h30

Arbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)