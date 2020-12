Fundamental para o ataque do Atlético, Savarino voltará contra o Furacão

Savarino tem cinco assistências e quatro gols no Brasileiro (foto: Bruno Cantini/Atlético) fundamental para o setor ofensivo no duelo do próximo sábado, contra o Athletico-PR, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após cumprir suspensão no empate com o Internacional, o atacante Savarino está de volta ao Atlético. O técnico Jorge Sampaoli ganha uma opçãopara o setor ofensivo no duelo do próximo sábado, contra o Athletico-PR, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.









No Campeonato Brasileiro, o atacante venezuelano tem quatro gols e cinco assistências nas 18 partidas em que foi utilizado - 14 como titular.





Savarino desfalcou o Atlético em seis partidas na competição: uma por suspensão e cinco por servir a Seleção Venezuelana em jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.





Com Savarino em campo no Campeonato Brasileiro, o Atlético conquistou 35 pontos (11 vitórias, dois empates e cinco derrotas), aproveitamento de 64,81%.





Já sem o atacante à disposição, foram oito pontos conquistados (duas vitórias, dois empates e duas derrotas), aproveitamento de 44,44%.





Mudança na equipe





Sem Savarino, o ataque do Atlético foi formado por Eduardo Sasha, Eduardo Vargas e Keno. Contra o Internacional, Sampaoli optou por jogar com três zagueiros. A tendência para o jogo diante do Furacão é uma mudança no esquema.





O Galo deve ter, mais uma vez, Sasha recuando mais para trabalhar ao lado dos volantes. Desta forma, Vargas ficaria como centroavante da equipe.





A provável escalação do Galo para jogar contra o Athletico-PR é: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan e Hyoran; Savarino, Keno, Eduardo Sasha e Eduardo Vargas.