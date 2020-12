América está cada vez mais perto da elite

Marcelo Toscano abriu o placar para o alviverde no Independência: triunfo por 2 a 1 mantém time a quatro pontos da líder, Chapecoense (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS)







A vitória por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, na noite desta terça-feira (8/12), no Independência, consolida o América como vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, o Coelho abre vantagem sobre o segundo colocado e, aos poucos, se aproxima a passos largos da volta à Primeira Divisão – pelas contas dos matemáticos, com mais 15 pontos (em 33 a serem disputados) a equipe mineira garantirá a vaga.

Agora, o Coelho tem outro jogo em casa para se aproximar da volta à Série A. Sábado, às 18h30, recebe o Paraná, que luta para se afastar da zona de rebaixamento, também no Horto.





Para a próxima partida, o técnico Lisca tem vários problemas. Ontem, o Coelho entrou em campo sem Juninho e Alê, acometidos pela COVID-19, substituídos por Geovane e Marcelo Toscano. Além disso, Flávio e Toscano receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. “Esta é a hora, mais uma vez, de mostrar a força do grupo”, afirmou o armador Felipe Azevedo, autor do gol da vitória americana, que segue na cola da líder, Chapecoense.





O Coelho começou o confronto em vantagem. Aos 3min, pênalti a favor da equipe mineira. Marlon cortou a bola com a mão. Marcelo Toscano cobrou deslocando o goleiro e abriu o marcador.





Os donos da casa, porém, não aproveitaram a vantagem e viram o adversário crescer. Aos 18min, Marcinho finalizou cruzado, para boa defesa de Cavichioli. De tanto tentar, os maranhenses empataram aos 26min, com o artilheiro da Série B, Caio Dantas. Ele usou a força física para se livrar da marcação e bateu firme de dentro da área.





Na etapa final, o alviverde impôs pressão logo no início. Com 1min, Rodolfo aproveitou de primeira cruzamento da direita e mandou à esquerda. Cinco minutos depois, o atacante serviu Felipe Azevedo, que se antecipou à marcação e mandou para as redes de cabeça.





Ao contrário do primeiro tempo, o Coelho soube aproveitar a vantagem. Com inteligência, manteve a posse de bola e não permitiu nenhuma finalização do rival, garantindo importante resultado.





Com Lisca suspenso, coube a Cauan Almeida, auxiliar técnico, comandar a equipe. Ele elogiou a postura tática dos jogadores para retomar o controle da partida. “Nosso primeiro tempo apresentou alguns momentos de ansiedade. No intervalo procuramos posicionar melhor o time, aí conseguimos ser mais eficientes. O grupo entendeu e fizemos um grande segundo tempo!”.





FICHA TÉCNICA





América 2 x 1 Sampaio Corrêa



América: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Flávio, Geovane (Calison 33 do 2º), Ademir (Vitão 43 do 22º), Marcelo Toscano (Leo Gomes 33 do 2º) e Felipe Azevedo (Felipe Augusto 41 do 2º); Rodolfo (Leo Passos 41 do 2º)

Técnico: Cauan de Almeida (interino)

Sampaio Corrêa: Gustavo; Luís Gustavo, Paulo Sérgio, Daniel Felipe e Marlon; Leo Costa, Vinícius Kiss (Eloir 30 do 2º) e Marcinho; Roney (Gustavo Ramos 38 do 2º), Diego Tavares (Pimentinha 19 do 2º) e Caio Dantas (Jackson 38 do 2)

Técnico: Leo Condé

27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência

Gols: Marcelo Toscano 4 e Caio Dantas 26 do 1º; Felipe Azevedo 6 do 2º

Árbitro: Thiago Luís Scarascati (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques e Evandro de Melo Lima (SP)

Cartão amarelo: Marcelo Toscano, Marlon, Geovane e Flávio

Próximos jogos do América: Paraná (c), Figueirense (f), Chapecoense (c)