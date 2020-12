Auxiliar minimiza desfalques e valoriza força do grupo do América

América terá base do time alterada para o próximo compromisso (foto: Mourão Panda/América) automática: os meias Geovane e Marcelo Toscano. O América terá mudanças na equipe titular para o jogo diante do Paraná Clube, no próximo sábado, às 18h30, no Independência, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Coelho terá mais dois desfalques por suspensão: os meias Geovane e Marcelo Toscano.









“O nosso grupo é muito forte e a gente treina todo dia dentro do nosso modelo de jogo. Então, todo mundo que entra já sabe o que fazer ofensivamente e defensivamente. Quem entrar vai fazer muito bem a função que executar e vai fazer muito bem feito no sábado”, disse.





O jogo de sábado põe cara a cara dois times em momentos distintos na competição. O América segue na vice-liderança, com 50 pontos, enquanto o Paraná Clube é o 16º, com 29. A equipe paranaense ainda joga às 19h15 desta quarta-feira contra o Figueirense, no Estádio Durival Britto, em Curitiba.





“Todo jogo da Série B é muito exigente, então a gente trabalha sempre pelo máximo para que a gente possa estar pronto independente do adversário, esteja ele na parte de cima ou de baixo da tabela. Temos respeito por todos. A gente vai se dedicar ao máximo para esse jogo de sábado porque é muito importante para nós esse resultado (positivo)”, completou Cauan.