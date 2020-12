Embalado, Cruzeiro enfrenta CRB nesta terça, em Maceió

Para o atacante Arthur Caíke, a Raposa finalmente ganhou equilíbrio: 'Pegamos uma identidade de jogo, principalmente fora de casa' (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)

Em alto-astral após ganhar o clássico com o América e golear o Brasil por 4 a 1, o Cruzeiro encara o CRB às 21h30 desta terça-feira, no Rei Pelé, em Maceió, com a missão de seguir subindo na tabela e emplacar três vitórias seguidas pela segunda vez na Série B do Campeonato Brasil. A única oportunidade em que fez o “terno” na competição foi logo nas três primeiras rodadas, nas quais bateu Botafogo-SP, em casa, e Guarani e Figueirense, fora.

Até o momento, o Cruzeiro teve apenas outra chance de completar a trinca. Mas depois de superar Paraná, como mandante, e Botafogo-SP, como visitante, em 30 de outubro e 6 de novembro, respectivamente, ficou no 3 a 3 com o Guarani no Mineirão, há 29 dias.





Agora, tem a chance de emendar o terceiro triunfo consecutivo e ainda se vingar dos alagoanos, que eliminaram a Raposa da Copa do Brasil. No primeiro jogo, venceram por 2 a 0, no Gigante da Pampulha, garantindo a vaga com empate por 1 a 1 em Alagoas.





Para completar, o Cruzeiro nunca perdeu para o CRB no palco do jogo de hoje, o Estádio Rei Pelé. Foram quatro vitórias e um empate, o 1 a 1 no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em 26 de agosto. Além disso, o time está com ótimo retrospecto fora de casa, onde não perde desde 3 de outubro, quando sofreu 1 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal. Depois disso, ganhou quatro partidas como visitante – Operário (1 a 0, na estreia de Felipão), Botafogo-SP (1 a 0), Chapecoense (1 a 0) e América (2 a 1) – e empatou dois – Oeste (0 a 0) e Náutico (1 a 1).





“São dois jogos fora de casa, contra CRB e Vitória (sexta-feira, às 21h30, no Barradão), mas vamos pensar primeiro no CRB. É um jogo que pode nos colocar ainda mais na briga pelo nosso grande objetivo. Tivemos esses dois dias para descansar e agora é ir lá em busca de um grande resultado”, afirmou o atacante Arthur Caíke, que abriu o caminho para a goleada sobre o Brasil-RS, sábado, no Mineirão.





Segundo ele, os cruzeirenses conhecem bem a qualidade dos alagoanos “desde a Copa do Brasil”. Por isso, aposta mais uma vez em atenção redobrada desde o primeiro minuto, como foi contra os gaúchos. “Pegamos uma identidade de jogo, principalmente fora de casa. Estamos entrando mais pilhados, principalmente no jogo que vai acontecer agora, que pode nos colocar mais à frente na tabela de classificação. Sabemos que vai ser difícil enfrentar o CRB, mas a gente está vindo de grandes resultados. Vamos em busca de manter essa sequência de vitórias”, declarou.





DESFALQUE

Para o jogo de hoje, o Cruzeiro não poderá contar com o atacante Aírton. O jogador está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Welinton.





A comissão técnica espera que o rendimento não caia. Até porque, segundo Felipão, somente depois de atingir “42, 43 ou 44 pontos e respirar aliviado” é que o Cruzeiro passará a pensar em objetivos maiores. “Vamos fazer o que estamos preparados para fazer: sair da zona de baixo, do desconforto, estar ali pelo 10º, oitavo, sétimo lugar na medida em que for transcorrendo os jogos e somando pontos”, argumenta o treinador. O Cruzeiro é o 11º colocado na Série B.





Reabilitação

Sem vencer há quatro jogo (três derrotas e um empate), o CRB busca reencontrar o bom futebol e a reabilitação diante do Cruzeiro. Para isso, o técnico Ramon Menezes poderá promover as estreias do goleiro Douglas Borges e do atacante Lucão, que tiveram a situação regularizada.





FICHA TÉCNICA

CRB X CRUZEIRO

CRB: Douglas Borges (Edson Mardden); Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior e Igor; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Robinho, Lucão (Ramon Tanque) e Hyuri

Técnico: Ramon Menezes

CRUZEIRO: Fábio; Cáceres; Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jádsom Silva e Filipe Machado; Welinton, Rafael Sóbis e Arthur Caíke

Técnico: Luiz Felipe Scolari

27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Rei Pelé

Horário: 21h30

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Vanderson Antônio Zanotti (ES)

TV: Pay-per-view

Cruzeirenses pendurados: Adriano, Cacá, Fábio, Jádsom Silva, Manoel, Rafael Sóbis e Ramon