América terá jogos em casa contra concorrentes pelo título na Série B

Coelho é vice-líder da Série B, com 13 vitórias, oito empates e cinco derrotas (foto: Mourão Panda/América) campeonato. Apesar de o foco principal do América na Série B ser o acesso à primeira divisão, a briga pelo título não está descartada. Vice-líder com 47 pontos, o Coelho está a quatro de distância da primeira colocada, Chapecoense (51), e tem três de vantagem sobre o terceiro, Sampaio Corrêa (44). Por isso, buscará as vitórias no restante da disputa pensando também em ganhar o









Os duelos da 28ª e 29ª rodadas serão contra adversários que brigam pela permanência na segunda divisão. No sábado, 12, às 18h30, o Coelho encara o Paraná (16º, com 29), no Horto. Já na quinta-feira, 17, às 19h15, visita o Figueirense (17º, com 25), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.





Um dos destaques americanos é o volante Juninho, de 33 anos, presente em 24 dos 26 jogos na Série B. Remanescente do time que ganhou a Série B de 2017, o atleta vestiu a camisa do clube em 209 partidas, marcou 13 gols e sempre se destacou pela energia e dedicação em campo.





“Fico feliz por isso, por chegar a essa idade e contribuir dessa forma. É o trabalho de toda a comissão técnica e de todos os envolvidos de preparação física, fisiologia e departamento médico. Eles dão o suporte e não são vistos”.





Hoje, a probabilidade de título da Chape, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, é de 69%. O América aparece com 19,4%, enquanto o Sampaio tem 6,2%.





Para a UFMG, o time que alcançar 74 pontos terá 99,5% de chance de ser campeão. Ou seja, o Coelho precisaria de nove vitórias nas últimas 12 rodadas.





Copa do Brasil





A sequência de quatro partidas na Série B antecede o primeiro jogo do América na semifinal da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo - quarta-feira, 23, às 21h30. Mineiros e paulistas se reencontram no mesmo horário da semana seguinte (30), antevéspera de ano-novo, no Independência.





O torneio nacional também tem grande importância para o Coelho, pois garante vaga na Copa Libertadores de 2021 ao vencedor e paga mais de R$ 74 milhões em premiação.





Até aqui, o clube faturou R$ 17,59 milhões ao passar por Santos-AP (primeira fase), Operário-PR (segunda fase), Ferroviária-SP (terceira fase), Ponte Preta (quarta fase), Corinthians (oitavas de final) e Internacional (quartas de final).