Thiago Neves revela ligação de Mattos e bastidores do 'acordo' com Atlético

Thiago Neves disse que queria atuar no Galo (foto: Lucas Urbel / Grêmio) frustração pelo negócio ter sido desfeito. O primeiro contato do clube foi feito pelo diretor de futebol, Alexandre Mattos. Neves contou os detalhes. O meia Thiago Neves ficou bem próximo de jogar no Atlético. Em entrevista ao Canal do Rica Perrone, no Youtube, o armador de 35 anos contou os bastidores do acerto com o Galo e apelo negócio ter sido desfeito. O primeiro contato do clube foi feito pelo diretor de futebol, Alexandre Mattos. Neves contou os detalhes.





10:19 - 10/12/2020 Fundamental para o ataque do Atlético, Savarino voltará contra o Furacão presidente, que não sei o que, que o Sampaoli queria falar comigo no dia seguinte. E eles jogariam contra o Coritiba no dia", disse Thiago Neves. "Eu tomei um susto (quando o diretor de futebol, Alexandre Mattos, me ligou). Cheguei ao Rio, me liga o Alexandre Mattos. Eu falei: 'Não é possível, mais uma loucura na minha vida'. Quando eu atendi, a primeira coisa que ele (Mattos) fala: 'Quer ser campeão comigo? (risos)'. Na hora, eu falei que sim, porque adoro essas loucuras. Já iria chegar lá falando um monte de besteira. Depois, eu falei com o Alexandre (Mattos) que ele sabia como funcionava, mas que eu topava e perguntei se eles (Atlético) também estariam preparados pelo que estaria por vir. O Mattos disse que sim, que o, que não sei o que, que o Sampaoli queria falar comigo no dia seguinte. E eles jogariam contra o Coritiba no dia", disse Thiago Neves.





"Ele (Mattos) me falava que o Sampaoli me queria de qualquer jeito. Eu disse que estaria dentro, ainda mais agora com o estádio vazio, que ninguém ia poder lá me bater e me xingar (risos). Estou mais do que dentro, vamos para confusão", acrescentou, em tom de brincadeira.





Em setembro deste ano, Sampaoli queria um meia e indicou Thiago Neves ao Atlético. O argentino chegou a entrar em contato com o ex-atleta do Cruzeiro, que estava de saída do Grêmio.





"Aí me liga o Sampaoli, a gente faz tudo que pediam, da forma que pediram, tudo bonitinho no papel, rabisquei e meti a caneta. Depois de 15 minutos, me ligam de volta e falam: 'Deu ruim aqui, negócio complicou, não vai dar não. Pela segurança do Thiago é melhor ele não vir'. Infelizmente (não pude ir)", frisou o armador.





A pressão da torcida fez a diretoria do Atlético desistir do negócio. Thiago Neves afirmou queria encarar o desafio de atuar no maior rival da Raposa, clube com o qual foi campeão e participou da campanha do rebaixamento.





"Eu assinei, queria ir de todo jeito, pois eu gosto desses desafios, quando todo mundo fala mal. Igual foi no Flamengo, mesma coisa do Cruzeiro, que diziam que não dava mais pra mim e que eu não conseguiria jogar. Agora imagina, se eu chego no Atlético, é Campeão Brasileiro depois de sei lá quantos anos. Minha cabeça já era essa, tanto que falei com o Alexandre (Mattos) que, se fosse Campeão Brasileiro, eu não sabia o que faria, ia encerrar minha carreira, porque aí tá louco", destacou.





Com a desistência do Atlético, Thiago Neves notificou extrajudicial solicitando R$ 20 milhões do clube como ressarcimento pela quebra de contrato. O Galo não pagou. Neves ainda não procurou a Justiça.





Depois do desacordo com o time mineiro, Thiago Neves acertou com o Sport.