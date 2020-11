Cruzeiro diminui diferença para o G4 e aumenta distância do Z4 da Série B

Time celeste quebrou invencibilidade de 17 jogos da Chapecoense (foto: Igor Sales/Cruzeiro) atacante Rafael Sobis fez o único gol do duelo em cobrança de falta aos 32 minutos do segundo tempo. A distância do Cruzeiro para o G4 da Série B foi encurtada com a vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, nesta terça-feira, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada. ORafael Sobis fez o único gol do duelo em cobrança de falta aos 32 minutos do segundo tempo.









Além de reduzir a diferença do G4, o time celeste aumentou para oito pontos a vantagem sobre o Náutico, primeiro clube da zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Timbu ainda entrará em campo pela 23ª rodada, contra o Vitória (16º, com 25), às 19h desta quarta-feira, no estádio dos Aflitos, em Pernambuco.





A Série B tem a Chapecoense na liderança, com 47 pontos, seguida por América, 43, e Sampaio Corrêa, 40. O sexto Avaí e a sétima Ponte Preta contabilizam 36, enquanto o oitavo CSA tem 34. Na sequência aparecem CRB e Confiança, ambos com 32. Na lanterna da competição está o Oeste, com apenas 11 pontos em 23 jogos.





Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, um clube que atingir 63 pontos na Série B tem 96,7% de probabilidade de acesso. A 15 rodadas para o término do torneio, o Cruzeiro precisaria de pelo menos 35 pontos (77,77%), algo como 11 vitórias, dois empates e duas derrotas.





O próximo compromisso da equipe treinada por Luiz Felipe Scolari será na sexta-feira, às 21h30, contra o Confiança, no Mineirão, pela 24ª rodada da Série B.