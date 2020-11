Lisca exalta campanha do América na Série B e traça meta de pontos até decisão contra Palmeiras

Lisca traça meta de 15 pontos para América antes de semifinais da Copa do Brasil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) competição e na Copa do Brasil. O técnico Lisca destacou a atuação do América na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, nessa terça-feira, no Independência, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador valorizou a campanha consistente do Coelho nae na Copa do Brasil.









Com o resultado desta terça, o América ultrapassou o Sampaio Corrêa e retomou a segunda posição da tabela da Série B, com 43 pontos. A equipe de Lisca abriu três pontos de frente sobre os maranhenses e diminuiu a distância para a Chapecoense, líder da competição, com 47. O Juventude completa o G4, com 37 pontos.





Apesar da aproximação do topo da tabela, Lisca descartou que o título da Série B seja o foco do América. O gaúcho ainda projetou pontuação para a equipe ficar mais tranquila na reta final da Segunda Divisão e concentrar forças para as semifinais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, nos dias 23 e 30 de dezembro. O time mineiro decidirá o jogo da volta em casa.





“Eu penso em conquistar o máximo de pontos possível nesses sete jogos que faltam até o jogo contra o Palmeiras. A gente quer fazer mais uns 15 pontos até essa decisão. Nos últimos 24 pontos, depender de duas, três vitórias. Não estamos preocupados com o que os outros estão fazendo. Nossa luta é com a gente mesmo. Por experiência em pontos corridos, temos que chegar aos 64, no mínimo, sem esperar o final do campeonato, que aperta muito”, avaliou.

“Eu considero que a Chapecoense já subiu. Os jogadores ficaram até um pouco chateados com a gente, mas, se nós alcançarmos eles, vamos subir e brigar pelo campeonato. Nosso foco principal é o acesso. Temos um confronto direto com a Chapecoense. Se pudermos, até lá, ombrear com eles, não faz mal para ninguém uma conquista e seria bem interessante também. Nosso objetivo é somar pontos e não se preocupar com os adversários. Tem rodadas que são boas, tem rodadas que são ruins, mas temos que fazer a nossa parte”, ressaltou.





Próximo adversário





Na próxima rodada, o América enfrenta o Oeste, lanterna da Série B, com 11 pontos. Apesar da situação delicada do adversário, Lisca espera jogo difícil para o América nesta sexta-feira, às 19h15, na Arena Barueri, em São Paulo.





“Sexta temos uma grande partida contra o Oeste. As pessoas podem achar que podemos ter facilidade pelo Oeste estar na parte inferior da tabela, mas é o contrário. É um time que está lutando muito pela recuperação. Eu sei bem como é o espírito dessas equipes. Já passei por isso. É uma equipe que se reforçou e tem facilidade de trazer jogadores de times grandes de São Paulo. É um jogo dificílimo. Vamos descansar bem para ver o que vamos articular para o jogo”, concluiu.