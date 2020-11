Atlético recebe desesperado Botafogo e tenta retomar caminho das vitórias para manter liderança do Brasileiro

Keno é a grande esperança de gols do ataque do Atlético (foto: Bruno Cantini/Atlético) desesperado Botafogo, vice-lanterna, e tentará retomar o caminho das vitórias para manter a primeira posição. A bola rola às 21h30, no Mineirão, pela 23ª rodada da competição. Apesar dos últimos dois resultados negativos, o Atlético segue líder do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o alvinegro receberá oBotafogo, vice-lanterna, e tentará retomar o caminho das vitórias para manter a primeira posição. A bola rola às 21h30, no Mineirão, pela 23ª rodada da competição.









Mesmo com os dois resultados, o Galo segue líder. O time de Sampaoli soma 39 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que é superado no número de vitórias. Terceiro colocado, o São Paulo tem 37 - mas tem três jogos a menos na competição.





O Atlético entrará em campo, mais uma vez, recheado de desfalques. No entanto, o técnico Leandro Zago teve uma boa notícia nessa terça-feira. Savarino treinou normalmente e vai para o jogo caso não sinta dores na coxa esquerda.





No gol, Rafael seguirá como titular, pois Victor e Everson seguem em isolamento.





Sem Guga, infectado pelo novo coronavírus, e Mariano, lesionado, Talison deve continuar na lateral direita.





Na zaga, Bueno deve formar dupla com Igor Rabello. Junior Alonso é opção para a lateral esquerda, já que Arana está suspenso.





O meio-campo é uma incógnita. Nathan, que já jogou como volante, é opção. Já Zaracho é nome certo na equipe. O outro atleta do setor deve ser Calebe ou Hyoran.





No ataque, Savarino (caso o venezuelano não tenha condições, Marrony deve começar), Keno e Eduardo Sasha formarão o trio ofensivo.





Botafogo





Vice-lanterna do Brasileiro, com apenas três vitórias em 21 jogos realizados, o vive grande crise. Entre Copa do Brasil e Série A, são oito jogos seguidos sem vencer. O time carioca se apega ao primeiro turno, quando impôs ao Galo a primeira derrota na competição.





O time carioca também está sem algumas peças. Fora por força de contrato, Zé Welison, que soma quatro jogos pelo Botafogo, é mais um desfalque da equipe carioca. Além dele, estão fora os goleiros Gatito Fernández e Saulo, o meia Cícero, e os atacantes Lecaros, Kelvin e Angulo.





ATLÉTICO X BOTAFOGO





Atlético

Rafael; Talison, Bueno (Samuel Toscas), Igor Rabello e Junior Alonso; Nathan (Wesley), Zaracho e Calebe (Hyoran); Marrony (Savarino ou Sávio), Keno e Eduardo Sasha

Técnico: Leandro Zago





Botafogo

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Bessa e Kalou; Matheus Babi

Técnico: Ramón Diaz





Motivo: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Mineirão

Horário: 21h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)

VAR: Pablo Gonçalves Pinheiro (RN)

TV: Globo e Pay-per-view