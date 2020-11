Diego Ferreira testa positivo para a COVID-19; América chega a 11 infectados

Cruzeiro diminui diferença para o G4 e aumenta distância do Z4 da Série B

Lisca exalta campanha do América na Série B e traça meta de pontos até decisão contra Palmeiras

Atlético recebe desesperado Botafogo e tenta retomar caminho das vitórias para manter liderança do Brasileiro

Em meio a surto, Atlético tem testes negativos para a COVID-19 antes do jogo contra o Botafogo

Cruzeiro enfrenta o líder Chapecoense com a obrigação de trazer a vitória

Atlético arranca um ponto em empate com o Ceará e reassume a liderança do Brasileirão

Empate do São Paulo e derrota do Internacional favoreceram o Atlético

Auxiliar técnico mira boa performance do América para superar Juventude, adversário direto na Série B

Próximo adversário do Cruzeiro, Chapecoense não perde há dois meses na Série B

