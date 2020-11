América recebe o Juventude e tenta recuperar vice-liderança da Série B

Atacante Rodolfo é o artilheiro do América na temporada, com 12 gols (foto: Marina Almeida/América) competição. O América receberá o Juventude nesta terça-feira (24), às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e representa um confronto direto no G4 da









América e Juventude vêm embalados pelos bons resultados na 22ª rodada da competição. Enquanto a equipe mineira superou o Operário por 1 a 0, em Ponta Grossa-PR, o time gaúcho goleou o Paraná por 5 a 0, em Caxias do Sul-RS.





O Coelho vive um dos momentos mais especiais de sua história. Além de ocupar o G4 da Série B, disputará as semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez, contra o Palmeiras, em 23 e 30 de dezembro.





Do outro lado, o Juve também vive boa fase. Além de ter o melhor ataque da segunda divisão nacional, com 35 gols marcados, a equipe comandada pelo técnico Pintado não perde como visitante há quatro jogos na Série B.





Dúvidas e desfalques





O América tem desfalques para o confronto. Na defesa, o zagueiro Eduardo Bauermann recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Operário, no último sábado (21), e cumprirá suspensão automática. Já no setor de meio-campo, o volante Zé Ricardo segue em recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Por sua vez, o meia-atacante Guilherme também continua em tratamento de uma contusão no ombro esquerdo.





O Coelho ainda terá duas baixas de última hora em função de testes positivos para a COVID-19. O meia titular Geovane e o atacante reserva Vitão foram infectados.





Para o lugar de Geovane, Lisca deverá escalar Alê como titular.





Do outro lado, a equipe gaúcha tem dois desfalques para a partida. No setor defensivo, o lateral-esquerdo Eltinho se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Já no último domingo (22), o Juventude confirmou que o meia Neto testou positivo para o novo coronavírus. O jogador já era desfalque por tratamento de uma lesão no joelho.





América x Juventude





América





Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo; Flávio, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo.

Técnico: Lisca





Juventude





Marcelo Carné; Igor, Genilson, Nery Bareiro e Hélder; João Paulo, Gustavo Bocheca e Renato Cajá; Rafael Silva, Capixaba e Rafael Grampola.

Técnico: Pintado





Motivo: 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: terça-feira, 24 de novembro de 2020, às 21h30

Local: Independência, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Daniella Coutinho Pinta (BA)

Transmissão: Premiere FC