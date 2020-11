Em meio a surto, Atlético tem testes negativos para a COVID-19 antes do jogo contra o Botafogo

Atlético não tem novos casos de COVID-19 (foto: (Foto: Pedro Souza / Atlético))





Os testes realizados antes do jogo contra o Botafogo e divulgados nesta terça-feira derem resultados negativos para a COVID-19 no elenco do Atlético. O Galo vive surto da doença, com 32 casos de infecção.

Atualmente, nove jogadores estão afastados por terem contraído o vírus.





O Galo pode ter até 14 desfalques. O lateral-esquerdo Guilherme Arana (terceiro amarelo) e o meio-campista Dylan Borrero (vermelho), punidos pela arbitragem no empate por 2 a 2 com o Ceará, no Castelão, estão fora por suspensão automática.





Outros dois estão no departamento médico: o atacante Diego Tardelli (cirurgia no tornozelo direito) e o lateral-direito Mariano (problema muscular na coxa). O atacante Jefferson Savarino sente dores na coxa esquerda e pode ficar fora contra o Botafogo.





O Atlético enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 23 rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo lidera a competição, com 39 pontos. O Fogão está em 19º, com 20.