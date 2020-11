William Pottker tem chance de ser a novidade ao lado de Moreno

Pottker fez os primeiros trabalhos com o grupo: se for regularizado a tempo, fica à disposição para jogar na sexta (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)





Precisando de gols para seguir melhorando o aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro poderá ter dois goleadores à disposição no jogo contra Botafogo-SP, sexta-feira, às 19h15, pela 20ª rodada. Marcelo Moreno está animado depois de ter voltado a marcar na vitória sobre o Paraná, enquanto William Pottker realizou o primeiro treino com o grupo ontem e só depende de ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrear.



“É sempre importante fazer gols pelo Cruzeiro. Estava difícil, procurava de todos os jeitos, mas, às vezes o time passa por momento não tão bom. Mas isso é passado e agora o importante é a gente seguir ganhando jogos”, diz o boliviano, que ficou sete jogos sem balançar as redes na Segunda Divisão. “O gol te dá tranquilidade, confiança e você transmite isso para os companheiros.”





Entre os companheiros está agora William Pottker. Eles são teoricamente concorrentes à vaga de titular, mas há a possibilidade atuarem juntos. O técnico Luiz Felipe Scolari já colocou Moreno jogando ao lado de Sassá por exemplo.





Além do mais, para o próximo compromisso o treinador não poderá contar com o armador Régis, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O natural será escalar o recém-regularizado Giovanni ou mesmo Claudinho, mas também pode optar por Pottker.





As opções são bastante elogiadas pelo novo contratado. “O grupo é bom, a gente vê que tem grandes jogadores. E você vê o perfil, caras do bem, como Fábio, Marcelo Moreno, Manoel. Esperamos, ao lado desses atletas e com a ajuda do Felipão, ajudar o Cruzeiro a voltar à elite do futebol brasileiro”, declara o ex-jogador do Internacional.





A chance de atuar na Raposa, aliás, foi comemorada pelo atacante, trocado pelo armador Maurício. “É um sonho realizado na carreira. Acredito que todos atletas que chegam aqui realizam o sonho de vestir camisa de tamanha grandeza. Estou muito feliz. Me sinto privilegiado de estar usando esta camisa e espero representá-la da melhor forma possível, com muita força, muita dedicação, sempre pensando nos objetivos do clube.”





Independentemente da formação adotada por Scolari, o objetivo de todos é buscar mais três pontos, mesmo fora de casa. “Estamos tendo uma sequência muito importante, de nove pontos conseguimos sete. Então, estamos no bom caminho. É ganhando que vamos conseguir nosso objetivo, que é sair deste momento ruim. E tenho certeza que vamos sair, pois temos um grupo que está trabalhando muito. E a diretoria também está fazendo de tudo para deixar o clube bem”, argumenta Marcelo Moreno.





CONVOCAÇÃO O jogador foi convocado para a Seleção Boliviana que disputará mais duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Assim, desfalcará o Cruzeiro no jogo contra o Guarani, segunda-feira, no Mineirão, devendo voltar a ficar à disposição para o confronto com o Figueirense, também no Gigante da Pampulha, marcado para 20 de novembro.