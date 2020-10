Calcanhar de Aquiles? Lisca avalia dificuldade do América em vencer times do Z-4

Lisca avaliou a dificuldade do Coelho contra times da zona de rebaixamento (foto: João Zebral / América)

Não é segredo que o maior objetivo dona atual temporada é conseguir o acesso à elite do futebol nacional. No entanto, a equipe não vive grande fase: são três empates sem gols em sequência e quatro jogos sem vencer pelado Campeonato Brasileiro. Algo que vem incomodando o Coelho é ter perdido pontos para times do Z-4.O técnico Lisca avaliou a dificuldade americana contra esses adversários. “É uma competição muito parelha. A posição na tabela muitas vezes não diz o que é o jogo. Muitas vezes o time do Z-4 vêm com foi hoje (contra o), como foi com o Figueirense, com o Sampaio (Corrêa), valorizando muito o tempo, fazendo cera, o goleiro cai e é atendido [...] Muitas vezes eles vêm só por uma bola, fechados, não se expõem, não propõem jogo. Os times mais na frente (da tabela) jogam, mas deixam a gente jogar e deixam o jogo mais corrido”, explicou.Na Série B deste ano, o América enfrentou cinco times que figuravam na zona de rebaixamento. Na quinta rodada, recebeu o, então 18º colocado, e venceu por 2 a 1.Depois, na sétima, enfrentou o CSA no, que à época ocupava o 17º posto, e triunfou pelo mesmo placar. A partida seguinte foi contra o lanterna Sampaio Corrêa, no Maranhão. Com a vitória simples, o Tubarão subiu duas posições na tabela.Já na décima rodada, recebeu em Belo Horizonte o, então na 17ª posição, e foi superado por 1 a 0. Nesse sábado, pela 13ª rodada, empatou em 0 a 0 com o Guarani, 18º colocado.Dos 15 pontos possíveis contra os times do Z-4, o América somou apenas sete, um aproveitamento de 44,6%. Segundo, os pontos perdidos contra esses adversários podem ser fundamentais ao fim da competição.“Realmente é uma situação que está nos incomodando muito porque os times mais da zona de baixo não estamos conseguindo vencer, e com jogos mais decisivos, principalmente a nível de Copa do Brasil, o time tem dado uma resposta melhor. Então, é equacionar muito isso, achar também o equilíbrio psicológico e emocional do jogo, com esse poder de definição, essa alma, essa vontade, essa determinação para ganhar o jogo", afirmou."Não podemos mais aceitar sermos superiores na partida e, mais uma vez, amargar dois pontos que ficaram no caminho e são muito importantes. É uma competição onde dois ou três pontos são decisivos. Ano passado ficamos fora por um ponto e não podemos mais ficar lamentando”, completou Lisca.Sétimo colocado da Série B, com 20 pontos, o Coelho volta a campo na terça-feira, às 19h15, diante do Vitória (8º, com 18), no. Dependendo da combinação de resultados da rodada, o América pode até voltar para o G4 da competição.