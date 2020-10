Sorteio define Corinthians como adversário do América nas oitavas de final da Copa do Brasil

Sorteio nesta quinta definiu confrontos das oitavas da Copa do Brasil (foto: Lucas Figueiredo/CBF )

O América enfrentará o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo foi definido em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na manhã desta quinta-feira, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O clube paulista entra diretamente na quinta fase do torneio nacional por ter representado o país na Copa Libertadores da América 2020.

A ordem dos mandos de campo também foi sorteada nesta quinta. O Timão recebe o Coelho na quarta-feira, 28 de outubro, em São Paulo. O jogo da volta será na semana seguinte, dia 4 de novembro, em Belo Horizonte. Quem avançar às quartas de final receberá R$ 3,3 milhões em premiação.





Além do Corinthians, Athletico, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo ingressam nas oitavas da Copa do Brasil por estarem na Libertadores.





Complementam a lista Red Bull Bragantino, campeão da Série B 2019; Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste 2019; e Cuiabá, campeão da Copa Verde 2019.





Já os times oriundos das fases iniciais são América, Atlético-GO, Botafogo, Ceará e Juventude.





O sorteio foi realizado sem direcionamento de chaves. Ou seja, todos os clubes participantes estavam em pote único, possibilitando qualquer confronto.





Na Copa do Brasil não há o critério de desempate pelo gol marcado fora de casa. Em caso de igualdade na somatória dos resultados, o classificado será determinado em disputa de pênaltis.





América x Corinthians





O América chegou às oitavas da Copa do Brasil após vencer a Ponte Preta por 3 a 1, no Independência, pelo jogo de volta da quarta fase. O duelo de ida, no Moisés Lucarelli, em Campinas, terminou empatado por 2 a 2. Antes, o time mineiro eliminou Santos-AP (primeira fase), Operário-PR (segunda fase) e Ferroviária-SP (terceira fase).

Em razão da boa campanha, o América repetiu os feitos de 1998 e 2018, quando também disputou as oitavas de final, e acumulou R$ 7,29 milhões em premiação - número superior ao valor previsto de arrecadação com “Jogos e Competições” em 2020: R$ 5.755.449,00.





Já o Corinthians foi campeão do torneio em três oportunidades: 1995, 2002 e 2009. Na Libertadores deste ano, o clube alvinegro acabou eliminado pelo Guarani-PAR antes da fase de grupos.





Oitavas de final (mandantes do jogo de ida em negrito)





Santos x Ceará

Juventude x Grêmio

Botafogo x Cuiabá

Fortaleza x São Paulo

Flamengo x Athletico-PR

Atlético-GO x Internacional

Palmeiras x RB Bragantino

Corinthians x América