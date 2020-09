América busca reforços em BH para enfrentar o CRB

As baixas por lesão têm sido um problema cada vez mais frequente no América. O desgaste e a sequência de jogos em curto período de tempo se tornaram agravantes. Por conta disso, o técnico Lisca estuda a convocação de dois jogadores para o jogo contra o CRB, amanhã, às 20h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, em Alagoas.



No empate sem gols com a Chapecoense, em Chapecó, no interior catarinense, dois jogadores americanos deixaram o campo lesionados. São eles: os atacantes Rodolfo e Felipe Azevedo. “Precisamos melhorar o emocional e a parte física também. Vamos ver a situação do Rodolfo e do Azevedo, porque vai ser muito difícil que eles joguem. Estamos solicitando dois jogadores que estão em BH para que eles integrem a delegação em Maceió, que é o caso do Vitão e do Thalys. O Thalys é um jogador que vem muito assertivo nos treinamentos e ele pode jogar nas laterais e nas extremas também”, disse.



Por conta do tempo curto de recuperação em relação ao próximo compromisso, a possibilidade é de que a ausência dos atletas americanos seja confirmada. Porém, Lisca busca alento em situação parecida do CRB. Nsa sexta-feira, o time alagoano venceu por 2 a 1 o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Após o triunfo, o CRB também se deslocará para o duelo em Maceió.



“Agora temos um jogo na segunda-feira (amanhã) contra o CRB, em Maceió e estamos em Chapecó. Temos dois dias para deslocar e nos preparar. O único alento é que o CRB também veio de jogo da Copa do Brasil, também jogou em São Paulo e vai ter que se deslocar, então a coisa fica um pouco mais parelha”, avaliou.