Sem dominar no Independência, América é o sexto pior mandante da Série B

Coelho é o sexto pior mandante da Série B (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

perdeu mais uma oportunidade de espantar a má fase nado Campeonato Brasileiro e entrar no G4. Após ficar no 0 a 0 com o Guarani, neste sábado (3), pela 13ª rodada, o Coelho chegou ao terceiro empate sem gols consecutivo e à marca de quatro jogos sem vencer no torneio.O resultado no Independência deixou o clube alviverde como o sexto pior mandante da competição.Em seus domínios, o América disputou seis jogos pela Segundona e somou apenas oito dos 18 pontos possíveis. A primeira partida em casa foi na segunda rodada, quando recebeu oe deixou o Horto derrotado por 1 a 0. Na sequência, empatou em 1 a 1 com o Operário-PR.A primeira vitória no Independência veio apenas no terceiro confronto, já na quinta rodada. Com gol de Marcelo Toscano, aos 44 minutos do segundo tempo, obateu o Oeste por 2 a 1.Depois, na sétima rodada, venceu o CSA pelo mesmo placar. Após sequência fora de casa, com dois jogos pela(derrota por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa e vitória simples sobre o Paraná) e um pela Copa do Brasil (empate em 2 a 2 com a Ponte Preta), o América voltou ao Horto e sofreu revés para o Figueirense por 1 a 0.Neste sábado, o time americano empatou em 0 a 0 com o Guarani e piorou a campanha em casa. O retrospecto é de duas vitórias, duas igualdades, duas derrotas e um aproveitamento de 44,4%.Com o resultado, o Coelho perdeu a oportunidade de entrar, ao menos de forma momentânea, na zona deà Série A. Entretanto, o empate tirou a equipe da sétima colocação e a deixou no quinto posto, com 20 pontos.Chapecoense e Juventude, sexto e sétimo colocado respectivamente, ambos com 19 pontos, podem ultrapassar o alviverde ainda nessa rodada.O próximo compromisso do América é nesta terça-feira, contra o, às 19h15, no Barradão, em Salvador.